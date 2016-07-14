Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi yarın belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonu 3. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Seribaşı olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Fransa'dan Monaco, İsviçre'den Young Boys, Rusya'dan Rostov, Romanya'dan Steaua Bükreş ile Yunanistan'dan PAOK takımları olacak. Şampiyon Beşiktaş ise turnuvaya direkt grup aşamasından katılacak.

Maçların tarihleri

"Devler Ligi"nin 3. ön eleme turu ilk maçları 26-27 Temmuz, rövanşları da 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında mücadele edecek Medipol Başakşehir'in karşılaşacağı takım, TSİ 14.00'te başlayacak UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde belirlenecek. Avrupa'da ilk kez boy gösterecek olan Osmanlıspor ise, 2. ön eleme turunda Moldova'dan Zimbru takımıyla karşılaşacak ve rakibini elemesi halinde eşleşeceği ekip de belli olacak.

Avrupa'da ilk kez mücadele edecek bir diğer takım olan Süper Lig üçüncüsü Atiker Konyaspor'un grup aşamasından başlayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmaları, 28 Temmuz ve 4 Ağustos'ta yapılacak.