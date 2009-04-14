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Spor

Fenerbahçe'nin cezalı 11'i

14 Nisan 2009 14:30

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonun geride kalan bölümünde Fenerbahçe'de toplam 11 futbolcu cezalı duruma düştü.

Özellikle ligin ikinci yarısında çok sayıda cezalı futbolcu veren Fenerbahçe'de, kritik maçlarda birçok futbolcu takımlarını yalnız bıraktı.

Sarı-lacivertli takımda sezonun geride kalan bölümünde cezalı duruma düşen futbolcular, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk, Josico, Emre, Semih ve Güiza'dan oluştu.

Fenerbahçe'nin bu sezon cezalı futbolcusu olduğu maçlar şöyle:



HAFTA MAÇ CEZALI FUTBOLCULAR

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4. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği
Volkan Demirel

9. hafta Eskişehirspor-FenerbahçeKazım

10. hafta Fenerbahçe-GalatasarayKazım

16. hafta Konyaspor-Fenerbahçe Lugano, Edu

19. hafta İBB-Fenerbahçe

Selçuk

20. hafta Fenerbahçe-Hacettepe Gökhan Gönül, Güiza

22. hafta Fenerbahçe-Sivasspor Roberto Carlos, Kazım

24. hafta Fenerbahçe-KocaelisporVolkan Demirel, Emre

25. hafta Bursaspor-Fenerbahçe Josico

26. hafta Fenerbahçe-EskişehirsporLugano, Emre

28. hafta Ankaraspor-FenerbahçeLugano, Semih



Bu arada Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yaptığı derbi maçta kırmızı kart gören futbolcuları Lugano ve Semih'in kaç maç ceza alacakları henüzaçıklanmadı.

Fenerbahçe'de, ligde 27. haftanın ardından 5 futbolcu da sarı kart ceza sınırına dayandı. Kaleci Volkan Demirel, Selçuk, Alex, Önder ve Ali'nin 3'er sarı kartları bulunuyor.

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