Fenerbahçe'nin cezalı 11'i

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonun geride kalan bölümünde Fenerbahçe'de toplam 11 futbolcu cezalı duruma düştü.



Özellikle ligin ikinci yarısında çok sayıda cezalı futbolcu veren Fenerbahçe'de, kritik maçlarda birçok futbolcu takımlarını yalnız bıraktı.



Sarı-lacivertli takımda sezonun geride kalan bölümünde cezalı duruma düşen futbolcular, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Edu, Roberto Carlos, Kazım, Selçuk, Josico, Emre, Semih ve Güiza'dan oluştu.



Fenerbahçe'nin bu sezon cezalı futbolcusu olduğu maçlar şöyle:







HAFTA MAÇ CEZALI FUTBOLCULAR



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4. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği

Volkan Demirel



9. hafta Eskişehirspor-FenerbahçeKazım



10. hafta Fenerbahçe-GalatasarayKazım



16. hafta Konyaspor-Fenerbahçe Lugano, Edu



19. hafta İBB-Fenerbahçe



Selçuk



20. hafta Fenerbahçe-Hacettepe Gökhan Gönül, Güiza



22. hafta Fenerbahçe-Sivasspor Roberto Carlos, Kazım



24. hafta Fenerbahçe-KocaelisporVolkan Demirel, Emre



25. hafta Bursaspor-Fenerbahçe Josico



26. hafta Fenerbahçe-EskişehirsporLugano, Emre



28. hafta Ankaraspor-FenerbahçeLugano, Semih







Bu arada Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yaptığı derbi maçta kırmızı kart gören futbolcuları Lugano ve Semih'in kaç maç ceza alacakları henüzaçıklanmadı.



Fenerbahçe'de, ligde 27. haftanın ardından 5 futbolcu da sarı kart ceza sınırına dayandı. Kaleci Volkan Demirel, Selçuk, Alex, Önder ve Ali'nin 3'er sarı kartları bulunuyor.

