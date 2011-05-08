-FENERBAHÇE'NİN BÜTÇE TASARISI KABUL EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, Aziz Yıldırım başkanlığındaki kulüp yönetim kurulunun 2010 yılı faaliyetleri ibra edilirken, 367 milyon 465 bin liralık 2011 yılı bütçe tasarısı onaylandı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre üyelerinin üyelerin raporlar üzerindeki görüşlerini açıklamasının ardından ibra ve bütçe konularına geçildi. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulunun 2010 yılı faaliyetleri, kulüp tüzüğünün 19. maddesi gereği profesyonel futbol şubesi hesapları ve denetleme kurulu faaliyetleri oy çokluğu ile ibra edilirken, çok az sayıda üye ibra etmeme yönünde el kaldırdı. -367 MİLYON 465 BİN LİRALIK BÜTÇE ONAYLANDI- 2011 yılı için hazırlanan 367 milyon 465 bin liralık bütçe tasarısı onaylandı. Geçen yılki mali genel kurulda onaylanan 345 milyon liralık bütçe tasarısı, 22 milyon 465 bin lira artışla bu yıl 367.4 milyon liralık rakama yükseltildi. 2011 yılı bütçe tasarısında, giderler kısmının en büyük kalemini, futbolcu transfer giderlerini de içeren, 181 milyon 150 bin liralık profesyonel futbol faaliyet giderleri oluşturuyor. Bütçenin onaylanmasının ardından gündemde yer alan diğer maddelerin oylamasına geçildi. UEFA kriterleri gereği futbol şubesinin profesyonel ve amatör tüm futbol faaliyetlerinin, kulübün sahibi olduğu Fenerbahçe Sportif A.Ş.'ye devrine ilişkin yapılacaklarla ilgili olarak yönetim kuruluna yetki verildi. Hakkında 3 yıl süreyle geçici ihraç cezası verilen eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'in, kararın kaldırılmasına ilişkin müracaatı için yapılan oylamada, talebi kabul edilmedi. Kulüpten ihraç edilen Abdülkerim Turan Kerimoğlu'nun, ihraç kararının bir kez daha disiplin kurulunca görüşülmesi için yaptığı müracaat için yapılan oylama da Kutlualp kararı gibi kabul görmedi. Toplantıda ayrıca, çeşitli konularda yönetim kuruluna yetki veren diğer maddeler kabul edilerek genel kurul üyelerince onaylandı.