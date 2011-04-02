-FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin ligde 111 gündür bileği bükülmüyor. Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010 tarihinde deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2011 yılında ligde yenilgi yüzü görmedi. Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, devre arasından sonra galibiyet serisi yakalayarak, Ankaragücü maçından sonra yaptığı 10 maçta 10 galibiyet aldı. Bu seride Trabzonspor, Kayserispor, Beşiktaş gibi rakiplerini mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı Türk Telekom Arena'da çıktığı ilk derbi maçta 2-1 yenerek, rakibini yeni stadında yenen ilk takım oldu. -KADIKÖY'DE KALESİNİ GOLE KAPATTI- Fenerbahçe, Kadıköy'deki son maçlarda kalesini gole kapattı. Milli kaleci Volkan Demirel yaptığı kurtarışlarla takımına büyük katkı sağlarken, sarı-lacivertliler, iç sahada yaptığı son 5 maçında kalesinde gol görmedi. Kadıköy'de ligin 15. haftasında Kardemir Karabükspor maçında kalesinde 1 gol gören sarı-lacivertliler, bu maçtan sonra oynadığı 5 maçı da gol yemeden kazandı. -''ŞAMPİYONLUĞA KENETLENMİŞ VAZİYETTE'' Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, camia olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini, bu hedefte yarınki Bursaspor maçını da kazanacaklarını kaydetti. Emre, Fenerbahçe Kulübü'nün Bursaspor maçı için hazırladığı ''Maç Günlüğü'' kitapçığına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına çok iyi başladıklarını ve şu an her şeyin iyi gittiğini vurgulayarak, ''Hem yönetim hem de taraftarlarımız şampiyonluğa kenetlenmiş vaziyette'' dedi. Bursaspor ile sahalarında karşılaşmalarının kendileri için avantaj olduğunu dile getiren Emre, şöyle devam etti: ''Çünkü seyircimiz bu maçta bizi yalnız bırakmayacaktır. Bu maçı da kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. Zira takımımız 10'da 10'luk bir galibiyet serisi yakalamış durumda. Bu da oyuncular üzerinde pozitif bir enerjinin oluşmasını sağladı. İnşallah Bursaspor'u da yenerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla hedefe ilerleyeceğiz. Taraftarlarımız bizi yine yalnız bırakmayarak, en güzel şekilde desteklesinler.'' -BAKAN ÇELİK'TEN SKOR TAHMİNİ- Devlet Bakanı Faruk Çelik, yarın akşam İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili ''Eğer Bursaspor gününde olursa maçı 3-2 veya 2-1 kazanır'' dedi. Bakan Çelik, hafta içi yeşil-beyazlıların, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatmasını olumlu bulduğunu belirtti. Ertuğrul Sağlam'ın çok iyi bir teknik direktör olduğunu ve Bursaspor'a çok şey kattığını ifade eden Çelik, ''Bursaspor'u şampiyonlukla buluşturdu. Bu kolay bir hadise değil. Önemli başarı. Kendilerine bundan sonra da başarılar diliyorum'' diye konuştu. Çelik, yarın akşam Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanacak maçta alınacak sonucun ise yeşil-beyazlıların ligdeki konumunu belirleyeceğini vurguladı. Çelik, ''Eğer bu maçtan 3 puanla ayrılırsa ben Bursaspor'un şampiyon olacağına inanıyorum. Yani Bursaspor bu yıl da ipi göğüsleyebilir. Ama Fenerbahçe karşısında bir kazayla karşı karşıya kalırsak o zaman Bursaspor'un şampiyonluktan uzaklaşacağını söyleyebiliriz''dedi. Skor tahmininde de bulunan Çelik, ''Eğer Bursaspor gününde olursa 3-2 veya 2-1 kazanır. Ama 2-1 bana biraz daha sıcak geliyor. Bursaspor oynadığı zaman oynuyor, buna gerçekten diyecek bir şey yok. Böyle olursa Fenerbahçe'yi dize getirir. Böyle bir skor olabilir. Fakat iyi bir futbol bekliyoruz Bursaspor'dan'' dedi.