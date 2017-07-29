Fenerbahçe'nin Ben Arfa transferinde PSG'nin kararı bekleniyor

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, sarı-lacivertli futbol takımının transfer gündemiyle ilgili açıklama yaptı. Uslu, "Ben Arfa'nın kulübünden 7 milyon euro alacağı var. Kulübüne , 'O parayı bana ver, sonra ben başka takıma giderim.' diyor" dedi. Ben Arfa, Fransız ekibi Paris Saint Germain'de oynuyor.

Uslu, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısından sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

Eurosport'ta yer alan habere göre, takımdan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in durumuyla ilgili konuşan Uslu, "Kjaer'le ilgili şu an kesinleşmiş bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor. Net bir şey yok" dedi.

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık oynayan Moussa Sow'un takıma katılmak istediğini aktaran Uslu, Hollanda'nın Feyenoord ekibinin gündeminde olan Robin van Persie'yle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sow gelmek istiyor ama gelemiyor. Çünkü kulübü bırakmıyor. Van Persie'yle ilgili transfer haberleri yalan. Van Persie'nin sakatlığı dizinden. Adale değil. Bu hafta döner. 'İstiyorum.' diyor hocaları ama ben de çok şey istiyorum. Yıllık maaşı ve bonservisini ödeyebileceklerse bizim için sorun yok."

"Ben Arfa'nın kulübünden alacağı var"

Mahmut Uslu, Paris Saint-Germain'in Fransız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa ve Brezilya'nın Santos takımında oynayan Lucas Lima'nın transfer durumlarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Lima yılbaşına kadar kulübüne bağlı. Basın aynı mevkiye iki oyuncu yazıyor (Ben Arfa ve Lima), sonra seyirci tepki gösteriyor. Ben Arfa'nın kulübünden 7 milyon euro alacağı var. Kulübüne , 'O parayı bana ver, sonra ben başka takıma giderim.' diyor. 'Ben Arfa'yı nerede oynatacağım?' dediğim zaman tepki gördüm ama ben orada, 'Aldığımız oyuncular bir otursun, onları görelim.' demek istedim."

Elif Elmas'ın transferi hakkında

Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği 17 yaşındaki Makedon futbolcu Elif Elmas için kararı FIFA'nın vereceğini anlatan Uslu, "Elif Elmas, çok önemli bir oyuncu. FIFA bir ayda karar verirse oynayıp oynamayacağı belli olacak. Karar vermezlerse bekleyecek. Avrupa'nın birçok önemli kulübü oyuncuyu istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borussia Dortmund'da oynayan milli futbolcu Emre Mor hakkında gelen soru üzerine Uslu, "Hazırlık maçlarında gol atıyor, bırakmazlar herhalde. Oralardan oyuncu almak kolay değil. Adamlar 10 milyon euro vermiş. Ajax'a falan kiralıyorlar genelde." diyerek görüşlerini aktardı.

Sakatlığı bulunan Jose Fernandao'nun 1-2 ay içinde sahalara döneceğini anlatan Uslu, fazla kilolarıyla gündeme gelen Brezilyalı futbolcunun şu ana kadar 6 kilo verdiğini ifade etti.

Uslu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'da Sturm Graz'ı 2-1 yendiği maçı da değerlendirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımı çok iyi gördüm. Sturm Graz da çok iyi takım. Sadece defansları sıkıntıydı. Tüm hatlarıyla geliyorlar. Bu sene liglerinde şampiyonluğa oynayacaklar. Philipp Zulechner sakatlanmasaydı işimiz zorlaşırdı. Çok iyi takımları var."

Mosturoğlu'ndan Van der Wiel açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel'in durumuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Van der Wiel'e teklifler olduğunu aktaran Mosturoğlu, şunları kaydetti:

"Van der Wiel'e 2 disiplin cezası verdik, o cezaların iptali için FIFA'ya gitti. Takıma sezon başı yapılan testler, geç geldiği için şimdi ona da yapılıyor. Kulüpten alacağı yok. İsteyen var, görüşülüyor."