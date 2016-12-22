"Fenerbahçe'nin başına geçeyim, 50 bin kişiyi orgazm ederim!"

Antrenörlük kariyerinde sayısız takım çalıştıran ve futbol dünyasının renkli simalarından biri olan Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olması durumunda taraftarların keyiften 'orgazm' olacağını ileri sürdü.

Goal.com'a konuşan Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Emenike bana yapsın o hareketleri!"

"Emenike yapsın bana bakalım o hareketleri. Başkan insin bakalım ben varken soyunma odasına. Yok ya? Çalışmaz tabii bizle kimse böyle olunca. Ben izin vermem. Bu kulübün başkanı olabilirsiniz ama, her şeyin içinde olamazsınız. Sen hocayla takım arasına girersen, o hocanın takım üzerinde otoritesi kalmaz. Çok seviyorsan git kendin yap bu işi madem. Neden teknik direktörlere o kadar paralar veriyorsun?"

"50 bin kişiyi orgazm ederim"

"Ben hep şunu düşünürüm. Seyreden ne ister? Taraftar ne ister? Rakip takım benim yarı sahama bile gelmesin. Basayım, pozisyon bulayım, şut atayım, vurayım direkten dönsün... Buna rağmen kaybedersen, taraftar sizi alkışlar. Çünkü onun istediği senin güzel oyunundur. Ben önceden de dedim, Fenerbahçe'nin başına geçeyim, 50 bin kişiyi sahaya indiririm, orgazm ederim! Keyiften tabii..."

"Bana sorunsuz takımdan teklif gelmiyor"

"Bana Dubai liginden teklif geldi; Dubai liginin sonuncusu. Belçika liginden teklif geldi, Belçika'nın sondan üçüncüsü. Portekiz 2. Ligi'nden teklif geldi, sıkıntılı... Dedim bunlar da bizi tanımış herhalde. Şöyle bir şampiyonluğa oynayan takımdan teklif gelmiyor ya..."

"Luis Enrique benim aldığım eğitimi almamıştır"

"Barcelona'yı niye çalıştıramayayım ki? Dünyanın en kolay işi... Barcelona'nın antrenörü Luis Enrique, çok önemli bir futbolcuydu ama benim aldığım eğitimi almamıştır. Gitsin bakalım Almanya'ya benim aldığım eğitimi alsın da ondan sonra konuşalım... Ben iki tane akademi bitirdim. 8 sene futbol okudum."

"Dursun Bey'e çok kırıldım"

"Riekerink konusunda Dursun Bey'e çok kırıldım. 'Aranızdan buraya gelecek kimseyi göremedim. Koskoca Galatasaray'ın başına altyapı antrenörünü getirdim. Yuh size'. Böyle anladım ben bu yaptığını."