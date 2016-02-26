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Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'ndaki rakibi Braga'yı tanıyalım

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Portekiz takımı Braga ile eşleşti

26 Şubat 2016 19:39

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi Portekiz temsilcisi Braga oldu. Fenerbahçe ile Braga arasında oynanacak ilk karşılaşma 10 Mart'ta İstanbul'da Şükrü Saracoğlu'nda, rövanş ise 17 Mart'ta Portekiz'de oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen Braga, 2010-2011 sezonunda 'Kupa 2'de final oynarken, bu sezon 23 haftası geride kalan Portekiz Ligi'de 4. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolculardan Nani, Bruno Alves ve 

 

Braga'yı tanıyalım

 

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Uğur Demirkırdı'nın haberine göre, Portekiz 1. Ligi'nde 1975-1976 sezonundan bu yana mücadele edenBraga , bu süreçte en önemli lig performansına 2009-2010 sezonunda imza attı. Kırmızı-beyazlı takım, ligi Benfıca'nın ardından 2. sırada tamamlamıştı.

2010-2011 sezonunda Şampiyonlar Ligi grubunu Shakhtar Deonetsk ve Arsenal'in gerisinde 3. sırada bitiren Braga, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti. Lech Poznan, Liverpool, Dinamo Kıev ve Benfica'yı eleyerek finale yükselen Braga, finalde bir başka Portekiz ekibi Porto'ya 1-0 kaybetti.

 

Braga'dan ilginç mesaj

 

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