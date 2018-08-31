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Spor

Fenerbahçe'nin Avrupa fikstürü belli oldu

İSTANBUL,(DHA) UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşen Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki fikstürü belli oldu

31 Ağustos 2018 21:27

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşen Fenerbahçe\'nin Avrupa kupalarındaki fikstürü belli oldu.
Avrupa Ligi\'ndeki ilk maçında 20 Eylül\'de deplasmanda Dinamo Zagreb\'e konuk olacak olan Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim\'de Spartak Trnava\'yı ağırlayacak. 25 Ekim\'de Anderlecht ike deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, 8 Kasım\'da sahasında Belçika temsilcisini ağırlayacak. 29 Kasım\'da sahasında Dinamo Zagreb\'i konuk edecek olan Fenerbahçe, grup etabını 13 Aralık\'ta deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçıyla tamamlayacak.

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