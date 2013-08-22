'Fenerbahçe’nin 3-0 yenildiğine şükretmek lazım'

Şampiyonlar Ligi Play Off turunda, Fenerbahçe, Arsenal’e Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda 3-0 mağlup olarak gruplara kalma şansını mucizelere bıraktı.

Aykut Kocaman’ın yerine teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal’ın getirildiği sarı lacivertliler, Süper Lig’e de istediği başlangıcı yapamamış, 2-0 öne geçtiği Torku Konyaspor karşısında 3-2 mağlup olmuştu.

Fenerbahçe’nin Arsenal karşısındaki kötü performansı, spor yazarlarının da hedefi oldu.

Vatan gazetesi yazarı Ersin Düzen köşesinde, “Sanki biri maç öncesinde soyunma odasına gelerek “Arkadaşlar boşuna uğraşmayın, CAS’tan men kararı çıkacak” demiş ve F.Bahçe bu haberle sahaya çıkmış. Çünkü bir takım ancak böyle bir sebepten bu kadar kötü ve ruhsuz oynayabilir!

Henüz 5 dakika geçmişken iki takım arasındaki fark o kadar belirgindi ki! Dün gece F.Bahçe’nin 1 dakika bile varlık gösteremediği Arsenal; güya eksik, en kötü zamanında buraya gelmiş ve 3 gün önce sıradan bir rakipten 3 gol yemiş. Ya bir de formda olsalardı? Bu skora şükretmek lazım!” ifadelerini kullandı.

Usta yorumcu Güntekin Onay da Fenerbahçe’yi eleştiren isimler arasına katıldı. Güntekin Onay köşesinde şu soruları yöneltti:

-Son 5 yılda transferde sadece bonservis bedelleri için 150 milyon Euro harcamış bir kulüp bu futbolu mu oynar?

-Kaybetse bile bu kadar aciz bir görüntü mü verir?

-Bu potansiyele ve maddi güce sahip böyle büyük bir kulüp yıllardır Şampiyonlar Ligi’nden bu kadar uzak kalır mı?

-25 kişilik kadroda 1 tane ofansif orta saha oyuncusu bile olmaz mı?

-25 kişilik kadroda rakibi eksiltecek özelliklere sahip 1 tane kanat oyuncusu olmaz mı?

-Bu takımı kim kurdu? Transferleri kim yaptı?

3 gün 3 gece oynansa...

Fotomaç gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen de Fenerbahçe’nin dirençsiz oyununu eleştiren isimler arasındaydı. Dilmen, “Fenerbahçe Kadıköy'de Arsenal'e mağlup olabilir mi? Olur… Fenerbahçe farklı mağlup olabilir mi? Olabilir… Futbolun içinde bunlar var. Arsenal; güçlü, atletik, Fenerbahçe'den daha iyi bir takım, daha dinamik bir takım, daha organize bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyebilir mi eler. Eledi de… Ama stattaki ve ekran başındaki Fenerbahçeliler böyle bir yenilgiyi, böyle oyunu hazmedemiyor. Böylesine dirençsizliği hiç hazmedemiyor. Fenerbahçelileri üzen de bunlar. Oyunun hiçbir anında beş dakika dahi maç gelmedi Fenerbahçe'ye. Üç gün üç gece oynansa Fenerbahçe kazanamazdı. Hatta berabere de kalamazdı… Kötü olan da bu” ifadelerini kullandı.