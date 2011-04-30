-FENERBAHÇE'NİN 268.8 MİLYON LİRA BORCU VAR İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında, Denetleme Kurulu, kulübün 2015 yılına kadar ödemesi gereken tahakkuku yapılmış borç tutarının 268 milyon 857 bin 988 lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda açıklanan Denetleme Kurulu raporunda, borç tutarının 268 milyon 857 bin 988 lira olduğu bildirildi. Borçlar dışında, gayrimenkullerin 16 ayda ödenecek taksitlerinin tutarının 1 milyon 687 bin 246 lira, şahıslara olan borç bakiyelerinin 6 milyon 792 bin 274 lira, yatırımlar için avanslar toplamının 17 milyon 11 bin 287 lira, Kenan Evren Lisesinin yerine karşılık olarak yapımı tamamlanan 2 okul inşaatı için yapılan harcamalar tutarının 15 milyon 85 bin 435 lira (3. okul inşaatında şimdiye kadar 80 bin 657 lira harcandı), Düzce Topuk Yaylası Tesisleri için harcamaların 14 milyon 765 bin 561 lira, Fenerbahçe Koleji Spor ve Kültür Kompleksi için yapılan harcamaların 2 milyon 407 bin 10 lira olduğu açıklandı. Geçmiş yıllarda gerçekleşen gelir tutarları göz önüne alınarak, Fenerbahçe Sportif A.Ş'den beklenen kar payı gelirleri ve amatör şubeler sponsorluk sözleşmelerine göre beklenen gelirlerin, 2012 yılında 106 milyon 900 bin, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında da 109 milyon 800'er bin lira olduğu, bu tutarlara maç gelirleri, kombine kart gelirleri, loca gelirleri, isim hakkı gelirleri ve henüz sözleşmesi yapılmayan gelirlerin dahil olmadığı belirtildi. Denetleme Kurulu raporunda ayrıca, 31 Mart 2011 tarihine kadar olan hesaplara göre yılın ilk 3 ayında 87,2 milyon lira gelir elde edildiği, 82 milyon liralık gider olduğu, gelirlerin ilk üç aylık dönemde 5,2 milyon lira fazla olarak gerçekleştiği kaydedildi.