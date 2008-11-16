Fenerbahçeliyim ama profesyonel dünya başka

Ankaraspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe karşısında kendi seviyelerini göz önüne aldıklarında kolay sayılabilecek bir golle geriye düştüklerini, son 20 dakikada toparlandıklarını, ancak gol atamadıkları için maça ortak olamadıklarını kaydetti.



Kocaman, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, ''Bu seviye için kolay sayılabilecek bir golle geriye düştük. Oyunda son 25 dakikaya kadar acemilik çektik. Gerçek oyunumuzu klasımızı sahaya yansıtamadık. Özellikle maç öncesi duran topların problem teşkil edeceğini tahmin ediyorduk. Ancak yüksek topları bekliyorduk. Yerden organizasyonla bir gol geldi. Bu golden sonra ritmimiz bozuldu. Fenerbahçe yüksek moralle oynamaya başladı. Sonuçta rakibimiz Fenerbahçe ve İstanbul deplasmanı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Golden sonra sıkıntı çektik. Son 20 dakika biraz toparlandık. Bizi oyuna ortak edecek şey goldü, golü bulamayınca skora razı olduk. Önümüzdeki hafta Galatasaray maçını düşünmekten başka bir şeyimiz yok'' dedi.



Aykut Kocaman, Fenerbahçeli taraftarların kendisine sevgi gösterilerinde bulunduğu hatırlatması üzerine, ''Ben Fenerbahçeliyim. Söyleyecek bir şey yok. Bu profesyonelliğin dışındaki bir durum. Bunu da her zaman her yerde söylüyorum. Ama profesyonel dünya başka bir dünya'' dedi.







Aykut Kocaman isminin hep Fenerbahçe ile anıldığı ifade edilerek gelecekle ilgili yöneltilen bir soruya da, ''Bunu çeşitli röportajlarımda yanıtladım. Antrenörlük uzun soluklu bir iş. Bunu yapabildiğiniz zaman iki kriter devreye giriyor. İyi bir teknik direktör olursanız, bu kez Fenerbahçe ya da diğer takımların kriterleri devreye girer. Anadolu takımlarında forma giyen bütün oyuncuların isteği Fenerbahçe formasını giymek. Yapabileceklerinizin karşılığını görebileceğiniz yerler buralar'' yanıtını verdi.



''REZERVLERİMİ BİRİKTİRİYORUM''



Maçın ilk dakikalarındaki bir pozisyonun penaltı olma ihtimali ve hakem kararlarıyla ilgili bir soruya da Kocaman, ''Hakemlerle ilgili 1. maçtan beri konuşmuyorum. Ancak bu yıl bir düzelme var, ama kırılmalar da var. Hatalar mesleki olduğu sürece problem değil. Yeter ki insani hatalar olsun. Rezervlerimi biriktiriyorum. İlerde kullanmak da istemiyorum açıkçası. Antrenörlüğe başladığım sürece bildiğim yolda yapabildiğim kadar gitmeye çalışıyorum'' yanıtını verdi.

