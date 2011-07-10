Fenerbahçe'liler hüngür hüngür ağladı

T24 - Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de duygu dolu anlar yaşandı. Taraftarların akın ettiği antremanda futbolcu Selçuk Şahin hüngür hüngür ağladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise engelli bir taraftarın 'Durum o kadar kötüydü ki gelmem gerektiğini hissettim. Hocam arkanızdayız' demesi üzerine duygulanarak FB TV'nin canlı yayınında gözleri dolarak konuşamadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, antrenman sırasında akın akın Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelerek, teknik heyet ve futbolculara tezahüratlarla moral verdi. İstanbul'dan ve çevre illerden otobüsler ve özel otolarıyla tesislere gelen yaklaşık 2 bin taraftar, saha kenarından antrenmanı izledi.



Taraftarlar çalışmayı izlerken, “Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe”, “Büyük başkan, Aziz Yıldırım”, “Yıkılmayan son kale Fenerbahçe”, “Fenerbahçe ile kimse başa çıkamaz” şeklinde tezahüratlar yaptı.



Daha sonra taraftarlar, “Çoçuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceği, güneşli günler, Fenerbahçe düşmanlarını yeneceğiz, sokakları cehenneme çevireceğiz “ şeklinde bir süre tezahürat yaptı.



Fenerbahçeli futbolcular tezahüratlar üzerine taraftarların yanına giderek, onları alkışladı. Taraftarlar da “Şampiyon Fenerbahçe” diye bağırdı. Taraftarlar daha sonra Aykut Kocaman için tezahürat yaparken, Kocaman taraftarların yanına doğru giderek sağ yumruğunu havaya kaldırarak, taraftarlara karşılık verdi.



Bu arada, antrenman öncesi jandarma ekipleri ve özel güvenlik tesis etrafından güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar için futbolcuların idman yaptığı sahanın kenarına bariyerler koyan jandarma, kulübün isteği üzerine taraftarları buradaki sahaya ve kale arkasındaki alana aldı. Daha önce gazetecilerin çimlere basmamaları konusunda uyarıldığı sahada taraftarlar gezerken, idman sonunda bu sahada bazı taraftarların maç yaptığı görüldü.

Sezer'e moral verdiler



Futbolda şike iddiaları soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, savcılıkta sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Sezer için taraftarlar, “Sezer buraya” diye bağırdılar.



Takımla koşan Sezer, geri dönerek taraftarları alkışladı. Antrenmanın sonunda da oyuncular taraftarların yanına giderek, taraftarların tezahüratlarına alkışlarla karşılık verdiler. Taraftarlar daha sonra tek tek oyuncuları çağırarak, alkışladı. Oyuncular da taraftarlara imza dağıttı. Aykut Kocaman da tesislere giderken, taraftarların isteği üzerine yanlarına giderek, fotoğraf çektirdi.

Duygulu anlar yaşandı



Taraftarların bu desteği karşısında teknik heyet ve oyuncularda duygulu anlar yaşadı.



Teknik direktör Aykut Kocaman ve kaptan Alex, engelli taraftarlar Mevlüt Dilaver ve Halil Taşkın Yılmaz ile Fenerbahçe formalı bir bebekle fotoğraf çektirdi.



Elektrikli tekerlekli sandalye ile tesislere gelen Halil Taşkın Yılmaz'ın Aykut Kocaman'a “Durum o kadar kötüydü ki gelmem gerektiğini hissettim. Hocam arkanızdayız” demesi, Kocaman'ı duygulandırdı.



Futbolculardan Selçuk Şahin de taraftarların yanından dönerken, FB TV'nin canlı yayınında gözleri dolduğu için konuşamadı. Futbolcular ve teknik heyet, yemek yemek için tesislere giderken, tüm taraftarların gelmesinin ardından yeniden sahaya çıkacakları söylendi.

Emenike yarıda bıraktı



Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, çift kale maçta sakatlanan Emmanuel Emenike, çalışmayı yarıda bıraktı. Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'ndeki antrenmanda yapılan çift kale maç sırasında ayağı çime takılan Emenike, yerde kaldı.



Sağlık görevlileri hemen sahanın içine girip, Nijeryalı futbolcunun durumunu kontrol ettiler. Daha sonra sedyeyle saha kenarına taşınan Emenike'nin sağ ayağına bandaj yapıldı. Bandaj yaptırdıktan sonra tesislere giden Nijeryalı oyuncunun sağ ayak bileğinin burkulduğu bildirildi.

Uğur'un ayak bileğinde kısmi yırtık tespit edildi



Dün gündüz antrenmanında sakatlanan Uğur Boral'ın, sol ayak bileğindeki bağlarda kısmi yırtık olduğu açıklandı. Antrenmanda yer almayan Uğur'un tesislerde tedavi olduğu bildirildi. Sol arka adalesinde kısmi yırtık bulunan Serdar Kesimal'in tedavisinin devam ettiği, Serdar'ın durumunun iyiye gittiği kaydedildi.

Emre ve Niang İstanbul'a döndü



Dün akşamki antrenmanı ağrıları olduğu için yarıda bırakan Emre Belözoğlu'nun sağ ayak kaval kemiğindeki ağrıları nedeniyle MR çektirmek için İstanbul'a gittiği açıklandı.



Sol ayağının üstünde yumuşak doku zedelenmesi olan Mamadou Niang'ın da İstanbul'a döndüğü, tedavisini burada devam ettirdiği kaydedildi.





Antrenmana bileği burkulan Berk Elitez ve dün akşamki antrenmanda sol dizine darbe alan İlyas, antrenmanda yer almadı.

Antreman



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Daha sonra gruplara ayrılan sarı-lacivertliler, yarı sahada çift kale maçlar yaparken, bir grup da saha kenarında tempolu koşu yaptı. Antrenmanda Mehmet Topuz ve Gökay Iravul, pas çalışmasının takımdan ayrı koştu.

Kamp iki gün önce sona erecek



Teknik direktör Aykut Kocaman'ın futbolcuların çalışmasını beğendiği için kampı planlanandan iki gün önce bitireceği ifade edildi. Antrenman öncesinde oyuncularıyla sahada toplantı yapan Kocaman'ın, futbolcularına, şunları söylediği bildirildi:



“Kampa problemli başlandık ama hem antrenmanlara katılım, hem de ruhsal katılım olarak çok çok iyi bir performans ortaya koydunuz. Başta kaptan Alex olmak üzere en genç Recep Niyaz'a kadar herkes futbolu sevdiğini gösterdi. Bu göreve başladığımda ilk toplantıda da söylemiştim, 'Futbolu sevenlerle bu işi başaracağız' demiştim. Burada bunu gösterdiniz, teşekkürler.



İyi çalıştığınız için kampı erken bitiriyoruz. Belçika yolculuğu öncesinde ailelerinizle bir arada olursunuz, moral kazanırsınız.” Topuk Yaylası'nda 13 Temmuz Çarşamba gününe kadar kalıp, Çarşamba günü direkt Sabiha Gökçen Havalimanı'na geçerek, Belçika'ya gitmeyi planlayan sarı-lacivertliler, yarın sabah antrenmanından sonra kampı tamamlayarak, İstanbul'a dönecek.



12 Temmuz Salı günü akşama kadar izinli olan oyuncular, akşam Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanarak, antrenman yapacak. Fenerbahçe, 13 Temmuz'da hazırlık maçları yapmak için Belçika'ya gidecek.

Kaptan Alex: Bu taraftar dünyada yok



Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Alex De Souza, kendilerini desteklemeye gelen taraftarların yine büyüklüğünü gösterdiğini söyledi.



FB TV'ye konuşan Alex, taraftarların bu sıkıntılı günlerde, Topuk Yaylası'na kadar gelerek kendilerine destek verdiğini belirterek, “Dünya üzerinde takımına bu kadar bağlı ve tutkulu taraftar bulmak zor. Fenerbahçe taraftarı bütün zorlukları aşarak buraya kadar gelip bize destek verdi. Gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Bize duygusal anlar yaşattılar” diye konuştu.



Bir taraftarın hediye ettiği tesbihi eline takan Alex, bu hediyeyi saklayacağını söyledi. Fenerbahçe, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.