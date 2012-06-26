Fenerbahçeliler cuma günü Aziz Yıldırım'ın tahliyesini bekliyor

Karar aşamasına gelinen şike iddialarına yönelik davanın duruşması bugün Çağlayan’daki 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Türkiye’de tüm dikkatler, bugün bir kez daha Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne çevrilecek. Çünkü; şike ve teşvik iddialarına yönelik tarihi davanın 20. duruşması bugün başlayacak. Milliyet'in haberine göre; sanıklar, davanın bu etabı sonunda suçlamalardan beraat etmeyi beklerken, Fenerbahçe camiası ise tutuklu bulunan Başkan Aziz Yıldırım ve Asbaşkan İlhan Ekşioğlu’na cuma gecesi kavuşmayı ümit ediyor.

3 Temmuz 2011 tarihinde patlak veren şike operasyonu sonrasında tutuklanan Yıldırım ve Ekşioğlu, neredeyse 1 yıldır cezaevinde bulunuyor.

31’i tutuklu 93 sanıkla başlayan davada, cezaevinde sadece 4 kişi kaldı. Yıldırım ve Ekşioğlu dışında Yusuf Turanlı ve Olgun Peker tutukluluğu süren isimler. Olgun Peker’in ceza dosyası ise Şike Davası’ndan çıkartılarak başka bir davaya bağlanacak. Bu şekilde düşünüldüğünde şike ve teşvik iddiaları nedeniyle tutuklu olan kişi sayısı üç...

Taraftar akın edecek Fenerbahçeli yöneticiler ve eski yönetim kurulunda yer alan asbaşkanlar Ali Koç, Murat Özaydınlı ve Nihat Özdemir’in de Çağlayan’daki duruşmalarda Başkan Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu’na destek olması bekleniyor. Her duruşmada olduğu gibi, Fenerbahçeli taraftarlar da adliye önünde yine kamp kuracak. Ancak yoğunluğun, tahliye taleplerine karşılık, Mahkeme Heyeti’nin kararlarını açıklayacağı cuma günü olması bekleniyor.