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Spor

'Fenerbahçeliler bilsin ki; Başkan emin ellerde'

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, cuma günü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret ettiğini ve kendisini sa&#

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen, cuma günü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı cezaevinde ziyaret ettiğini ve kendisini sağlıklı ve moralli gördüğünü söyledi.  

Ali Şen, Fenerbahçeli taraftarların internette buluştuğu ''antu.com'' adresli web sitesine yaptığı açıklamada, 3 Temmuz tarihinde operasyon başladığından beri tüm Fenerbahçeliler olarak büyük üzüntüye kapıldıklarını belirterek, ''Hepimiz acı içindeyiz. Üzgünüz ve öfke doluyuz. Başkan Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının tutuklanmasından bu tarafa, tüm görsel ve yazılı basının röportaj taleplerini kabul etmedim. Hiç konuşmadım. Cuma günü başkanı cezaevinde eski genel sekreterimiz Orhan Keçeli ile birlikte ziyaret ettim. Kendisini çok moralli ve sağlıklı buldum. Tüm Fenerbahçeliler bilsinler ki, başkan emin ellerde. Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde emin ellerde'' ifadelerini kullandı.
        

'TARAFTARLAR 'ALİ BABA NEREDE?' DİYORLAR'

DHA'nın haberine göre; taraftarların, olaylar başladığından beri telefonla, mektuplarla, e-malillerle, mesajlarla ''Ali Baba nerede?'' dediklerini ifade eden Şen, şöyle devam etti.

''Kulübümüzün başına, bizim başımıza gelen bu olayda eminim ki her Fenerbahçeli çare bulmak için çalışmış, uğraşmıştır. Futbol Federasyonu nezdinde, bağlı olduğumuz UEFA nezdinde çalışmalarım hep oldu. Ancak ben eski başkanım. Kulüp yönetimi tarafından görevlendirilmiş değilim. 1989 yılında Galatasaray'ın başına gelen o olayda, Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri Şenes Erzik'e gitmiş. Şenes Erzik, 'Ben bir şey yapamam. Size sadece ve sadece Ali Şen yardım edebilir' deyince, başta Alp Yalman ve Galatasaray Yönetim Kurulu üyeleri evime geldi. Bilinen çalışmaları yaptık. Yönetim kurulumuzdan bana bu konuda yardımcı olabilmem için hiçbir görev verilmemiş, talep gelmemiştir.'


'SORUMLULUK YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEDİR' 

''Kulübümüzün geleceği, ekonomik ve sportif anlamda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir'' diyen Şen, ''Sorumluluk yönetim kurulumuzun üyelerindedir. Bu meseleye çare bulmak ve onun ağırlığı yönetim kurulumuzun omuzlarındadır'' dedi.

Ali Şen, yönetim kurulunun yanında olduklarını ifade ederek, ''Bizler, hepimiz, gayet tabii ki yönetim kurulumuzun yanında olup, hayat boyu en büyük destekçisiyiz. Eminim yönetim kurulu bu hayati konuda Fenerbahçe tarihinin en zor sorununu çözüme kavuşturmak için çalışıyordur. UEFA ve FIFA kurallarını iyi bildiklerini tahmin ediyorum. Bu bilgileri tüm Fenerbahçe taraftarlarına aktarmayı bir görev saydım. Taraftarlarımız sakin olsunlar, coşkularını kulübümüze ve sporcularımıza Fenerbahçelilik terbiyesi içinde göstersinler'' şeklinde görüşlerini aktardı.

Şen, kulübün hizmetkarı olduklarını belirterek, ''Bu asırlık çınarın hepimiz hizmetkarıyız. Yönetim kurulu görevini yapacak, kulüp bünyesi içinde olan bizler, yönetim kurulunun çizdiği çerçevede görevini yapacak. Taraftarlarımız da onlara düşen görevi yapacak. Fenerbahçeli olma olgunluğu hiç bu kadar önem kazanmamıştı'' diyerek sözlerini tamamladı.


AZİZ YILDIRIM'IN SON DURUMU BELLİ OLDU 

Öte yandan Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Turgut, yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Genel Cerrahi, Nefroloji, Üroloji ve Endokrinoloji profesörlerinden oluşan kurulun yaptığı konsültasyon sonucu sağlık durumuyla ilgili olarak endişeyi gerektiren ciddi bir sorunun olmadığı anlaşılmıştır. İleri tetkiklerin yapılması için hastanın birkaç gün hastanede kalması uygun görülmüştür."


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