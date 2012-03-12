Fenerbahçeli Volkan: Muslera benden iyi kaleci

T24 - Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında derbi maçta karşılaşacakları ezeli rakipleri Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın, bu sezon ortaya koyduğu performansı değerlendirerek, "Muslera benden de iyi kaleci" dedi.

Sarı-lacivertli futbolcu, TV8’de yayınlanan "Her Şey Futbol" programına katılarak soruları yanıtladı.

Galatasaray’ın kalecisiyle ilgili "Muslera çok iyi bir kaleci. Başta adaptasyon sorunu yaşadı ama Türkiye liginin en iyi kalecisi" yorumunu yapan Volkan, "Senden de iyi kaleci mi?" sorusuna, "Muslera benden de iyi kaleci. Bunu ben söylemiyorum ki rakamlar söylüyor. Şu an yediği golden sonra bunu söylüyorum. Bu sene formda. İlk başta adapte sorunu yaşadı. Ama ben 31 gol yemişim o 21 gol yemiş, adam benden iyi kaleci demek ki" şeklinde cevap verdi.



"Selçuk Şahin’in her attığı golden sonra Galatasaray’ın kalecisi değişiyor"



Fenerbahçeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde, Galatasaray’ın eski kalecisi Leo Franco ile ilgili bir açıklaması olup olmadığı sorusuna şöyle cevap verdi:

"Maçlardan sonra FBTV’de canlı yayın yapılıyor. Selçuk Şahin’in derbilerde attığı gollerle ilgili bir muhabbet oldu. Bir şey dediler bana. Bende ’Gol atmasını isterim ama vukuat olmasın’ dedim. Çünkü Selçuk Şahin’in her attığı golden sonra Galatasaray’ın kalecisi değişiyor. Vukuat oluyor derken bu anlamda söyledim. Yanlış anlaşılmasın."



"Gereğinden fazla Fenerbahçeliyim, bir taraftar gibiyim"



A Milli Futbol Takımı’nın Hırvatistan ile Türk Telekom Arena’da yaptığı maçta Galatasaraylı taraftarların kendisine yönelik tepkileriyle ilgili olarak Volkan özetle şunları kaydetti:

"Hırvatistan milli takım maçında yaşadıklarım... Herkes bir şey söyleyebilir ama yaşayan benim. Isınmaya çıktım sonra küfür başladı. Milli takımın ayrı bir stadı olması lazım İngiltere gibi. Türkiye’de futbol biraz fazla fanatizmleşti. Oraya sürükledik biz futbolu. Bursa’da da aynısı yaşanmıştı. Bu kadar büyüğü olmadı ama aynısı yaşandı. Fanatizm arttı. Milli takım olunca renkleri birleştirmemiz lazım. Ben aşırı Fenerbahçeli olduğumdan bu tip sıkıntıları yaşıyor olabilirim. Ben hakikaten bir futbolcu olarak gereğinden fazla Fenerbahçeliyim, bir taraftar gibiyim. Bu bakımdan bana zarar veriyor. Galatasaray stadında tepki alıyorum, başka yerlerde tepki alıyorum."



"Bizim için lig yeni başlıyor"



Volkan Demirel, Galatasaray’a karşı derbi maçta Fenerbahçe’nin gerçek gücünü göstereceklerini belirterek "Bizim için lig yeni başlıyor" dedi.

Sarı-lacivertli futbolcu derbiyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Futbol çerçevesi içinde o gün sahaya çıktığımız an Fenerbahçe takımı gerçek gücünü gösterecek. Bizim için lig yeni başlıyor. Kalan maçları kazandığımız takdirde biz şampiyonuz. Bunu biliyoruz. Bu maçı kaybettiğimiz takdirde Galatasaray’ın şansı çok yüksek. Puan farkı açılacak. Derbiyi kaybedersek kırılmalar olabilir. Galatasaray’a karşı 16. maçıma çıkacağım. Galatasaray maçlarını çok seviyorum."

Fenerbahçeli futbolcu, Galatasaray’da çekindiği futbolcu olup olmadığı sorusuna, "Galatasaray’da kimseden çekinmiyorum" cevabını verdi.



"Trabzonspor kupayı alsa ne olur, benim gönlüm şampiyon olmuş"



Fenerbahçeli kaleci, "Trabzonspor kupayı istiyor" ifadesi üzerine, "Kupayı alsa ne olur, benim gönlüm şampiyon olmuş. Kupayı alsın, kupa nedir ki? Biz geçen sene şampiyon olduk böyle bilinsin. Geçen sene şampiyon olamasaydık, Trabzonspor şampiyon olsaydı, eğer onlar bir şey yapmış olsaydılar, ben ’Bu şampiyonluk bizim hakkımızdır" demezdim. Yakışmaz ki. Sonuçta bir emek var" şeklinde konuştu.

Futbol kariyerinde Avrupa’da futbol oynamayı düşünüp düşünmediği sorulan Volkan Demirel, "Avrupa’yı düşünmedim değil düşündüm. Ama ben Fenerbahçeli Volkan olarak kalmak istiyorum. Bir yıl daha mukavelem var, ama gönülden ömür boyu Fenerbahçeliyim. Bu ortamdan sonra daha da gitmek istemem. Takımda benim arkamdaki genç isimlerin zamanı geldiği zaman bırakacağım. Arkamda çok iyi yetişen kaleciler var. Benden sonra Fenerbahçe kalesini Türk kalecilerin koruyacağına inanıyorum. Benden daha iyi olabileceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.