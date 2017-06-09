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Spor

Fenerbahçeli Van Der Wiel hakkında suç duyurusu!

Bir ay önce van Der Wiel, menajerlerinin kendisini "dolandırdığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu

09 Haziran 2017 19:33

Geçen ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kendisini 4.5 milyon dolar dolandırdıklarını öne sürerek menajer Ümit Akbulut ve Sinan Siner hakkında suç duyurusunda bulunan van Der Wiel'e, menajerlerden yanıt geldi. Menajerler Akbulut ve Siner, Fenerbahçeli Gregory van Der Wiel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ümit Akbulut ve Sinan Siner, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılmışlardı.

Menajer Ümit Akbulut, avukatları aracılığıyla van Der Wiel ve Wiel’in menajeri olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Şahin hakkında “hakaret, iftira ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Ümit Akbulut’un serbest bırakılması üzerine van Der Wiel ve menajerinin bir basın toplantısı düzenledikleri ve bu toplantıda kullanılan ifadelerin suç unsuru oluşturduğu belirtildi.

Van Der Wiel’in kadro dışı kalmasının nedeninin Ümit Akbulut ile imzaladığı sözleşmedeki ertelemelerden kaynaklanmadığı, aksine asıl nedenin Wiel’in performans düşüklüğü ve disiplinsizliği olduğu ifade edildi.

Dilekçede, van Der Wiel’in 2016 yılı Aralık ayında kendisine verilen idari bir cezaya ait belgenin fotoğrafını Whatsapp uygulaması üzerinden Akbulut’a gönderdiği iddia edilerek, Wiel’in belgenin ardından Fenerbahçe Kulübünün başkan ve yöneticileri için İngilizce olarak küfür ettiği öne sürüldü. Bu Whatsapp konuşmasının ekran görüntüsü de suç duyurusu dilekçesinde yer aldı. Dilekçenin sonuç kısmında her iki şüpheli hakkında soruşturma yapılarak, cezalandırılmaları istendi.

Öte yandan, Ümit Akbulut ve Sinan Siner hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “dolandırıcılık ve yağmaya teşebbüs” suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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