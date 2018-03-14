Fenerbahçeli taraftarların Alex de Souza heyecanı

Fenerbahçe\'nin efsane isimlerinden Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza\'yı görmek isteyen yüzlerce taraftar, D&R mağazasına akın etti.

Dün akşam İstanbul\'a gelen Alex de Souza, Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi\'nde bulunan D&R mağazasında sevenleriyle buluşacak. Alex\'i görebilmek için saatler öncesinde alışveriş merkezine gelerek sıraya girdiklerini ifade eden Sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla Brezilyalı yıldıza sevgi gösterilerinde bulundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fenerbahçeli taraftarların görüntüleri

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Uğur DEMİRKIRDI - ALİ DANAŞ - İBRAHİM ALİOĞLU - İSTANBUL / DHA