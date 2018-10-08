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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar stattan ayrıldı

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından stattan ayrılmayan Fenerbahçeli taraftarlar, güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından stadı terk ett

08 Ekim 2018 00:41

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından stattan ayrılmayan Fenerbahçeli taraftarlar, güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından stadı terk etti.
Ülker Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin bitiminin ardından takıma tepki gösteren taraftarlar, başkan Ali Koç\'un takımı sahaya getirmesini istemiş ve Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunmuşlardı.
Güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasının ardından ilk olarak Migros Alt Tribünü\'nde yer alan taraftarlar stattan ayrılırken, daha sonra Okul Açık\'ta bulunan taraftarlar stadı terk etti.

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