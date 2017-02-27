Fenerbahçeli taraftarlar Sabiha Gökçen'de takımı protesto etti

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan ve puan kayıplarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarlar, oyuncuları İstanbul'da protestoyla karşıladı. Oyuncuları taşıyan otobüs, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibi taşıyan otobüs Can Bartu Tesisleri'ne girerken, burada bekleyen taraftar grubu sözlü protestoda bulundu.

Taraftarlar, takımlarının son dönemde aldığı kötü sonuçları 22. haftada da sürdürmesinin ardından sosyal medyada organize olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya geldi. Burada takım uçağını bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, yönetim ve oyuncular aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Emniyet güçleri, olay çıkmaması için havalimanı çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Fenerbahçeli futbolcuların havalimanından çıkmak için hazırlık yaptığı sırada 150 kadar taraftar, oyuncular aleyhine tezahürat yapmaya başladı. Bu nedenle futbolcuların havalimanından çıkışı bir süre bekletildi.



Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından çıkan sarı-lacivertli kafile, otobüse bindirildi. Bu sırada taraftarlar meşale yakarak "Aziz Yıldırım istifa", "Yönetim istifa", "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" şeklinde sloganlar attı. Oyuncuları taşıyan otobüs, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Takımı protesto eden taraftarlar, havalimanında bir süre daha oyuncular ve yönetim aleyhine tezahürat yaptıktan sonra olaysız bir şekilde buradan ayrıldı.

Samandıra'da da protesto



Sarı-lacivertli ekibi taşıyan otobüs Can Bartu Tesisleri'ne girerken, burada bekleyen yaklaşık 20 taraftar sözlü protestoda bulundu. Taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olduğu gibi "Yönetim İstifa", "Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon" ve "Beşiktaş'ın çocuğu Aziz Yıldırım" sloganları atarken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ve spor şube polisleri herhangi bir olayın çıkmasına izin vermediler.



Takım otobüsü tesislere girdikten çok kısa bir süre sonra futbolcular, tesisleri polis koruması altında terk ederken, ilk ayrılanlar arasında Lens, Sow ve Neustadter dikkati çekti.