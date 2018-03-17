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Spor

Fenerbahçeli taraftarlar coşkuyla derbiyi bekliyor

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA)  Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek

17 Mart 2018 16:47

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) 

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında Fenerbahçe, Galatasaray\'ı konuk edecek. Ülker Stadı\'nda bu akşam saat 19.00\'da başlayacak derbi öncesinde sarı lacivertli taraftarlar coşkulu bir şekilde mücadeleyi beklemeye başladı. 
Yurdun çeşitli yerlerinden gelen yüzlerce taraftar maç saatini hep bir arada bekleyerek destek tezahüratlarında bulundu. Türkiye\'nin yanı sıra yurt dışından da çeşitli ülkelerden taraftarlar derbi heyecanını yaşamak için Kadıköy\'e akın etti. Kadıköy\'deki Boğa Heykeli\'nde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, bu maçtan da galip gelerek 19 yıllık geleneğin bozulmayacağını dile getirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Taraftarlardan görüntüler
- Tezahüratlar
- Meşale yakılması
- Taraftar röportajı 

(FOTOĞRAFLI)

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