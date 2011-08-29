Fenerbahçeli taraftara protesto gözaltısı

T24 - Fenerbahçe’nin Devler Ligi’nden men edilmesi kararını protesto eden sarı-lacıvertli taraftarlardan 6’sı diğer taraftarları provoke ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.







Kadıköy ilçesinde dün iskele önünde toplanan bir grup Fenerbahçeli taraftar, çeşitli tezahüratlarla Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) protesto ederek, Bağdat Caddesi'ne kadar yürüdü.



Burada görüntü alan basın mensuplarının, taraftarlarca tartaklanması üzerine polis, gruptan 6 kişiyi diğer taraftarları provoke ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı.



Olaya ilişkin gözaltına alınan Fenerbahçeli taraftarlardan 7 kez uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan kaydı bulunan Mustafa T. (26) ile Kaan B. (24), Emrah A. (22), Menderes O. (37), Ramazan Ekrem B. (25) ve Eyüp Adnan Ö'nün (49) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Daha sonra şüpheliler, 6222 sayılı ''sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi'' ve ''gösteri kanununa muhalefet'' suçundan Kadıköy Adliyesi'ne sevk edildi.





