Fenerbahçeli Sow, Paris'e gitti

Silahlı saldırı nedeniyle Fenerbahçe 'nin hafta içinde Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı ve önümüzdeki hafta Süper Lig'de yapacağı Bursaspor karşılaşması ertelenirken, sarı-lacivertli takımın golcü futbolcusu Moussa Sow Paris'e gitti.

Sow'un ailesi dün Paris'e giderken, bu konu polemik haline gelmiş ve "Saldırıdan korktukları için gittiler" yorumları yapılmıştı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre; Senegalli oyuncunun ailesinin Fransa'da yaşadıkları ve belirli aralıklarla İstanbul'a gelip geri döndükleri belirtildi.

Fransa'da çalıştığı ve önceden belirlenmiş gidiş-dönüş uçak biletinin değiştiremeyen yıldız golcünün eşinin, Fransa'daki işinden aldığı izin dün bittiği için geri döndüğü ve gidişin saldırıyla ilgisi olmadığı belirtildi.

Sow ise bugün Paris'e gitti. Senegalli futbolcunun yarın dönüp akşam yapılacak antrenmana katılacağı belirtildi.