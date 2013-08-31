Fenerbahçeli Sow: Kadroya neden alınmadığımı bilmiyorum

UEFA’nın Fenerbahçe’yi Avrupa kupalarından iki yıl men eden kararının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onanmasının ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağı öne sürülen Senegalli golcü Moussa Sow, Süper Lig’in üçüncü hafta mücadelesindeki Sivasspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı. Milos Krasiç'in Bastia'ya kiralanmasıyla kadroda kendisine yer açılan İsveçli oyuncu Samuel Holmen ise 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Sow'un transfer sezonu bitmeden takımdan ayrılması bekleniyor, ama golcü oyuncunun bu kararını yönetime bildirmediği ve ayrılma talebinde bulunmadığı belirtildi.

'Elhamdülillah Fenerbahçe'yi seviyorum'

Senegalli sporcu Twitter'da, "Bu akşam niye takımda değilim bilmiyorum. Çok üzgünüm. Ama, Elhamdülillah Fenerbahçe'yi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsveçli Samuel Holmen'in lisansı çıkarıldı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Portekizli Raul Meireles, Ersun Yanal'ın tercihi doğrultusunda ilk 11'e alınırken, Sow ise altı kişilik yabancı kontenjanına sığmadı.