-FENERBAHÇELİ SELÇUK: İŞİ ZORA SOKTUK İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor'a 3-2 yenilerek, kupada gruptan çıkma şanslarını zora soktuklarını söyledi. Selçuk, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kupada ilk maçı da yitirdiklerini hatırlatarak, "Maçtan önce bu maçı da kaybedersek şansımızı zora sokacağımızı konuşmuştuk. Bu yenilgiyle işi çok zora soktuk" dedi. Sahada istediklerini yapamadıklarını vurgulayan Selçuk, "İkinci yarının başında biraz istekli göründük ama maçı çevirmeye yetmedi. Bu camiaya yakışmayacak bir sonuçla mağlup olduk. Taraftarların tepkisi haklı, kendilerinden özür diliyoruz. Kalan maçlarımız kazanıp, sonuçları bekleyeceğiz" diye konuştu. Bir gazetecinin, "Taraftar ilk fırsatta seni ıslıklıyor, bu konuda ne düşünüyorsun?" şeklindeki sorusu üzerine Selçuk, şunları söyledi: "Buradaki 8. yılım, ben böyle oynamaya alıştım. İlk fırsatta tepki gösterdikleri oyunculardan biriyim. Nedenini bilmiyorum. Bu baskı altında oynamak çok zor, ama ben alıştım." Selçuk, toplantıya başlarken, sahaya takım kaptanı olarak çıktığını belirterek "Takım arkadaşlarım adına Lefter'e geçmiş olsun diyorum. Dünya şampiyonu olan Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nı kutluyorum" dedi. -UĞUR: "ÇOK ÜZGÜNÜZ"- Uğur Boral ise kupada 2 maçı da kaybettiklerini ifade ederek, "Çok üzgünüz" ifadesini kullandı. Maçın başında sahada biraz ciddiyetsiz bir oyun varmış gibi göründüğünü kaydeden Uğur, "Hocanın uyarılarından sonra ikinci yarıya golle başladık, ancak yenilen gol gardımızı düşürdü. Fenerbahçe takımının 3 tane yedikten sonra 5 tane gol atması gerekir. Kupada işimiz çok zor. Devre arasında eksiklerimiz için çalışacağız. İnşallah çok istediğimiz şampiyonluğa ulaşırız" diye konuştu.