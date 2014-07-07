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Spor

Fenerbahçeli Salih Uçan, AS Roma için İtalya’ya gitti

AS Roma Kulübü, Twitter hesabından, Uçan'ın havaalanında çekilmiş bir fotoğrafıyla, İngilizce ve İtalyanca "Hoşgeldin Uçan" yazılı mesaj paylaştı

07 Temmuz 2014 00:56

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AS Roma'nın, Fenerbahçe'den kiraladığı genç oyuncu Salih Uçan, Roma'ya gitti.

AS Roma'nın, Fenerbahçe'den 2 sezonluğuna kiraladığı 20 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla Roma Uluslararası Leonardo Da Vinci Havaalanı'na indi.

Uçan ile menajeri Ömer Koray Uzun'u, AS Roma kulüp yetkilileri ve çok sayıda gazeteci karşıladı. İtalyan basını, genç oyuncuya yoğun ilgi gösterirken, görüntü almaya çalışan basın mensupları arasında zaman zaman arbede yaşandı. Salih Uçan'ın, havaalanı dış hatlar terminalinden boynundaki sarı-kırmızı AS Roma atkısıyla çıktığı görüldü.

Uçan, yarın Gemelli Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini AS Roma'ya bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Bu arada, AS Roma Kulübü, Twitter hesabından, Uçan'ın havaalanında çekilmiş bir fotoğrafıyla, İngilizce ve İtalyanca "Hoşgeldin Uçan" yazılı mesaj paylaştı.

 

 

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