Fenerbahçeli Pelkas, sevgilisine evlenme teklif etti

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, sevgilisi Kiveli Marda’ya evlenme teklifinde bulundu. Romantik anın fotoğraflarını paylaşan Marda’ya sarı-lacivertli taraftarlar da birçok tebrik yorumu gönderdi. Marda yaptığı paylaşımda teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Kiveli Marda, Instagram’dan yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

“Hayatta olabilecek en muhteşem şeylerden biri sizi her şeyinizle gören ve daha azı olmanıza izin vermeyecek birini bulmaktır. Ne olursa olsun sizi seven ve destekleyen biri… Ve onun gözlerinden her şeyi farklı görmeye başlıyorsunuz. Eğer böyle birini bulursanız evlenin. En azından ben öyle yapacağım.”