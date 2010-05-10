T24 - Süper Lig lideri Fenerbahçe Ankaragücü'nü 3-0 yendi ve son haftaya girerken Bursaspor ile arasındaki bir puanlık farkı korudu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün akşam oynanan karşılaşmayı değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (10 Mayıs 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Ben açıkcası maçın zor geçeceğini düşünmüyordum. Çünkü Ankaragücü’nü de, Fenerbahçe’yi de iyi tanıyorum. İki haftadır bu karşılaşmanın demeçlerle gerilmesi, tansiyonun yükselmesi aslında Fenerbahçe’nin lehine oldu. Gerginlik Ankaragücü’nü bozdu. Fenerbahçe tecrübesi, sakinliği, soğukkanlılığı ile bu tür ortamları kaldırabilecek kapasitede olduğu için sorun yaşamadı.



Fenerbahçe takımı uzun zamandır gol yemiyor. Kalitesi ile fazla pozisyon vermiyor. Hele öne geçtiğinde ayağa pası çok iyi yaptığından maçı istediği havaya sokuyor. Dün gece de oyuna iyi başladılar. Biri çok net iki gol pozisyonu yakaladılar. Ardından bir duran topta Mehmet Topuz ile öne geçtiler. Ankaragücü tam maça ortak olabilecek gibi göründüğü sırada ikinci gol maçı bitirdi. Hele Alex’in çıkmasından sonra Cristian da oyuna girince beşli bir orta saha oluştu. Emre, Mehmet Topuz, Özer, Selçuk ve Cristian, Ankaragücü’nün Fenerbahçe kalesine yaklaşmasına izin vermedi.



Özellikle savunma yine hatasız bir maç çıkardı. Lugano ve Bilica ikilisi araya adam sızdırmadılar. Fenerbahçe sabırlı, dirençli ve en önemlisi çok disiplinli oynadı. Özer Hurmacı hücumda çok etkili görünmese de rakip bek Geremi’yi fazla ileri çıkarmadı. Sürekli peşinde dolaştı. Mehmet Topuz yine çok iyi mücadele etti. Aslında takımda koşmayan, varını yoğunu ortaya koymayan isim yoktu. İkinci golden sonra daha ekonomik oynayarak maçın bitmesini beklediler. Bu sırada Cristian’ın nefis golüyle de farkı açtılar.





Kolay iş değil



Fenerbahçeli oyuncuları tebrik etmek lazım. Hafta içinde yaşadıkları Trabzonspor yenilgisine, 27 yıldır Türkiye Kupası’nı kazanamamanın üzüntüsüne rağmen çabuk toparlanmışlar. Tüm takım konsantre içindeydi. Bunda Teknik Direktör Daum ile Sportif Direktör Aykut Kocaman ve yönetimin payı olduğunu düşünüyorum.



10 maçta 28 puan toplamak kolay iş değil. Fenerbahçe gitti denilen şampiyonluğu geri döndürdü. Haftaya Trabzonspor’u da yenerlerse bence bir mucizeyi gerçekleştirecekler. Sanırım Ertuğrul Sağlam, her şeyi hesaplamıştır ancak Fenerbahçe’nin bu kadar puan toplayacağını tahmin etmemiştir.



Bu olumlu tabloya rağmen benim Daum konusunda hâlâ tereddütlerim var. Ben şahsen Fenerbahçe’yi daha iyi hocaların yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe gibi bir takım puan ortalaması en az 80’lerde olması gerek. Bu kadar sert iniş çıkışlar yaşanmamalı.





