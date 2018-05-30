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Spor

Fenerbahçeli Neustadter, olaylı Beşiktaş derbisi hakkında konuştu: Türkiye'de hiçbir maçın tamamlanmaması gerekir

Tecrübeli oyuncu Rusya'da röportaj verdi

30 Mayıs 2018 18:53

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, 2018 Dünya Kupası için bulunduğu Rusya'da geniş bir röportaj verdi.

Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu, Championat adlı internet sitesiyle gerçekleştirdiği söyleşide Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'la oynadıkları ve tamamlanamayan derbi hakkında da konuştu.

Neustadter, Şenol Güneş'in kafasına tribünlerden atılan yabancı maddeler hakkındaki soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Bir önceki sezon deplasmanda Beşiktaş'la oynadığımız kupa maçında da benzer hadiseler yaşanmış, antrenörümüz yaralanmıştı. Benzer şekilde bu sezon oynadığımız Kayserispor maçında sahaya taş ve çakmak atılmıştı. Galatasaray maçında da yan hakemin kafasına yabancı madde isabet etmişti. Ancak bu maçların hiçbiri yarıda kalmadı. Eğer Şenol Güneş'e atılan maddeler maçın durmasının sebebiyse o hâlde Türkiye'de hiçbir maçın tamamlanmaması gerekir."

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