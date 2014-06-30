Fenerbahçeli Kuyt Manchester’a mı gidiyor?

Fenerbahçe forması giyen Hollandalı Yıldız Dirk Kuyt’un Dünya Kupası’ndan sonra Manchester United’a transfer olabileceği konuşuluyor. Hollanda milli takımının teknik direktörü Louis van Gaal’in Turnuva sonunda Manchester United’ın başına geçtiğinde Hollandalı golcü futbolcuyu yanında götürebileceği iddia edildi.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan Simon Rice imzalı habere göre, Hollandalı hoca Gaal, turnuvadan sonra Kuyt’la çalışmayı düşünüyor ve onun Manchester United’a transfer olmasını istiyor.

2012’de Fenerbahçe’ye transfer olan Kuyt, sarı lacivertli formayla çıktığı 63 lig maçında 18 gol attı. Transferin gerçekleşmesi halinde Premier Lig’e geri dönecek olan Kuyt daha önce Liverpool formasıyla çıktığı 208 maçta 51 gol kaydetmişti.