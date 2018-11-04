Fenerbahçeli Koray Şener son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden üniversite öğrencisi Koray Şener için Ülker Stadı'nda tören düzenlendi. Şener’in cenazesi Kocaeli'de ikindi vakti kılınacak namazının ardından Yarımca Mezarlığı’na defnedilecek.
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener’in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet’te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener’in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi.
Şener için bugün saat 11.00’de Ülker Stadı’nda tören düzenlendi. Koray’ın cenazesi statta düzenlenen törenin ardından Kocaeli Körfez ilçesinde Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Törende tribünleri dolduran taraftarlar ve Koray Şener’in ailesi genç taraftarın görüntülerini dev ekranda izlerken gözyaşlarını tutamadı.