Fenerbahçeli kızlar tarihe geçti

T24 - Fenerbahçe Acıbadem Kadın Voleybol Takımı, Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası'ndaki yarı final mücadelesinde Dominik Cumhuriyeti'nden Mirador'u 3 - 0 yenerek finale yükseldi.





Katar'ın başkenti Doha'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı - lacivertliler, ilk seti 25-21 önde tamamladı. İkinci sette de rakibine karşı üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Acıbadem, 2. seti de 25-18 kazandı. Son seti de 25-18 alan Fenerbahçe Acıbadem, karşılaşmayı da 3 - 0 kazanarak Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.



Rakibi belli oldu



Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı'nın Dünya Kulüplerarası Voleybol Şampiyonası finalindeki rakibi Brezilya'nın S. Osasco takımı oldu.



Katar'da gerçekleştirilen şampiyonanın yarı final mücadelesinde bugün Dominik Cumhuriyeti'nden Mirador'u 3 - 0 yenerek adını finale yazdıran Fenerbahçe Acıbadem, yarın S. Osasco takımı ile şampiyonluk maçına çıkacak.









