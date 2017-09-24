Fenerbahçeli Josef de Souza: "Özgüvenimizi arttırma adına önemli bir galibiyet aldık"

Beşiktaş galibiyetinin ardından konuşan Fenerbahçeli Josef de Souza, \"Bu akşam sahaya çıkarken de tek düşüncemiz taraftarımıza hak ettiği mutluluğu yaşatmaktı\" dedi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Josef de Souza, \"Kazandığımız için çok mutluyuz. Bu maça iyi hazırlandık. Bu akşam sahaya çıkarken de tek düşüncemiz taraftarımıza hak ettiği mutluluğu yaşatmaktı. Özgüvenimizi arttırma adına önemli bir galibiyet aldık. Önemli bir maçı geride bıraktık. İlk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda belki de istediklerimizi yapamadık gibi gözüktü ama kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımız da mutlu. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, görev yaptığı pozisyona ilişkinse, \"Ben daha önce çok sayıdaki antrenmanda stoper pozisyonunda görev yaptım. Bu pozisyona alışmıştım. Hocamız bu alışkanlığı yakalamamı sağladı. Özellikle Neto\'nun gördüğü kırmızı karttan sonra takım halinde pozisyon alma konusunda sıkıntılarımız oldu ama kazandığımız için mutluyuz\" şeklinde bir açıklamada bulundu.

İSTANBUL / DHA