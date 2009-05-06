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Spor

Fenerbahçeli Gürhan'dan Süleymanoğlu'na ziyaret

06 Mayıs 2009 22:39

Fenerbahçeli futbolcu Gürhan Gürsoy, hastanede tedavi gören dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti.

Kendisi gibi Bulgar göçmeni olan Naim Süleymanoğlu'nu, yattığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Gürhan Gürsoy, eski milli halterci ile dostluklarının çok eskiye dayandığını, futbolcu olmasında da Süleymanoğlu'nun büyük katkıları bulunduğunu söyledi.

Kendisinin de Süleymanoğlu gibi Bulgaristan'ın Mestanlı kentinden Türkiye'ye göçettiğini dile getiren Gürhan, "Naim ağabeyin, benim profesyonel futbolcu olmamda büyük katkıları var. Türkiye'de profesyonel olarak futbol oynadığım ilk takım olan Adanaspor'a transferimde büyük katkıları ve yardımları olmuştur. Kendisiyle sık sık görüşürüm. Rahatsızlığına çok üzüldüm ve ilk fırsatta ziyaret etmek istedim" dedi.

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