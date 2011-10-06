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Spor

Fenerbahçeli futbolculardan minik taraftara moral İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2011 18:31

-Fenerbahçeli futbolculardan minik taraftara moral İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Kalp hastası 9 yaşındaki minik Fenerbahçe taraftarı Fatih Karaman, Fenerbahçeli futbolcularla bir araya gelip, hayranı olduğu kaptan Alex ile tanışma fırsatı buldu.   Bartın'dan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen minik taraftar, futbolcularla tanıştıktan sonra bir araya geldiği Alex'e Bartınspor kaşkolu hediye etti.  Kulübün internet sitesinden yapılan açıklanmada, 2009 yılında kalp kası rahatsızlığı teşhisi konulan ve tedavi gördüğü Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kalp nakli için sıra beklediği bildirilen Fatih Karaman'ın, ziyarette hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığı belirtildi.    Brezilyalı futbolcunun ise Bartınspor kaşkoluna karşılık minik hayranına imzaladığı formasını hediye ettiği bildirildi. 

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