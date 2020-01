Fenerbahçeli futbolculardan galibiyet yorumu

Luis Neto: \"Özgüven açısından önemli galibiyet\"

Fenerbahçe\'nin Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto, Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3 - 1 yendikleri maçın ardından Fenerbahçe Televizyonu\'na konuştu. Öncelikle maçı değerlendiren deneyimli stoper, ardından Galatasaray maçıyla ilgili şunları söyledi:

\"Maça 2 golle çok erken başladık. Bu goller bize rahatlık getirdi. İkinci yarı tabi biraz oyunumuzda düşme oldu ama derbi öncesi özgüven açısından önemli galibiyet. Salı gününden itibaren de Galatasaray maçına bütün kulüp olarak en iyi şekilde konsantre olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.\"

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından 64. dakikada oyuna giren Brezilyalı golcü Fernandao ise, \"Uzun bir aradan sonra sahalara döndüğüm için çok mutluyum. Sakatlık sürecimden itibaren bana destek olan taraftarlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım. Bugün önemli olan galibiyetti. Şimdi önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Her zaman derbi maçlar çok önemli. İki şampiyonluğa oynayan takım karşı karşıya gelecek\" diye konuştu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Ozan Tufan da, \"Son zamanlarda Aykut hocam, yöneticiler ve taraftarın bana destekleriyle kendimi ön plana atma zamanının geldiğini düşündüm. Daha fazla sorumluluk almam gerektiğini düşündüm. Birtakım şeylerin üzerine giderek iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Hatalarım oluyor, yanlışlarım oluyor, bazen pas hatalarım oluyor, benim yüzümden gol de yenilebiliyor ama takım olarak oynadığımız zaman, her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Derbi öncesi böyle maçlar önemli. Yendiğimiz için mutluyum, sevinçliyim. Derbinin hazırlıklarını yapacağız. Arkadaşlarımın ellerine, ayaklarına sağlık\" dedi.

Birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan milli futbolcu, \"Yeri geldi, tepki yedim. Böyle şeyleri unutmanız gerekiyor, hemen onu orada yenmeniz gerekiyor. Ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Üst üste 3-4 maç tepki gördüm. Hepsinin üstesinden geldim. Benim psikolojik anlamda kendimi hazır tutmam bunların en önemlisiydi. Yeri geliyor Volkan ağabey ıslıklanıyor, yabancı ıslıklanabilir. Bunları beraber çözebiliriz, biz bir aileyiz. Birlikte olduğumuz zaman güzel şeyler yapıyoruz, umarım daha da iyi olur\" şeklinde konuştu.

İspanyol golcü Roberto Soldado da, yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu;

\"İki hafta iyi çalıştık. Bir oyuncu her zaman hazır olabilmek takımına katkı verebilmek ister. Ben hala en iyi seviyemden uzak olduğumu düşünüyorum. Bugün kritik bir 3 puan aldık. Galatasaray maçı öncesi mutlak kazanmamız gerekiyordu. Bundan daha fazlasını yapabilirim. Çalışmalara devam ettiğim sürece goller atarak katkı sağlamak istiyorum. Ama en önemlisi takımın başarısı.\"

Brezilyalı oyuncu Giuliano Victor De Paula ise, maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

Bireysel performansı ile ilgili Giuliano, \"En önemlisi galibiyetti ve bundan dolayı çok mutluyuz. Özgüven açısından da galibiyet önemliydi. Maça çok iyi başladık. İkinci yarıda biraz düştü. En önemlisi galibiyet. Öncelikle şunu düzelteyim her iki devrede de ben kenarda görev alıyordum. Pozisyon anlamında bir değişiklik olmadı benim için. İlk yarıda baskı yaparken Soldado\'ya daha yakındım. O yüzden biraz yakın gözükmüş olabilirim. Gitgide alışıyorum bu pozisyona\" dedi.

Galatasaray maçıyla ilgili de Brezilyalı oyuncu, \"O maçın neler ifade ettiğiyle ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Taraftarlarımızın duygularını biliyoruz. En iyi şekilde hazır olmalıyız. İstediğimizi alarak dönmek istiyoruz\" diye konuştu.

