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Spor

Fenerbahçeli futbolculardan 'çocuk hastalara' anlamlı ziyaret

İSTANBUL, (DHA)- OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi hematoloji ve onkoloji kliniklerinde tedavi gören çocuk hastalara Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı ziyaret

20 Ekim 2017 12:29

İSTANBUL, (DHA)- OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi hematoloji ve onkoloji kliniklerinde tedavi gören çocuk hastalara Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı ziyaret.
Volkan Demirel ve Mathieu Valbuena\'nın yaptığı moral ziyareti esnasında çocuklarla sohbet eden futbolcular, miniklere üzerinde isimleri yazılı forma hediye etti. Çocukların sağlık durumları hakkında doktorlar ve velilerinden bilgi alan oyuncular tedavi gören çocuk hastalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
İdari Menajer Hasan Çetinkaya\'nın da katıldığı ziyarette Çocuk Kliniği İdari Sorumlusu Uz. Dr. Emine Türkkan ve Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Dursun tarafından hastalar hakkında futbolculara bilgi verildi.
Ziyaretle ilgili konuşan Volkan Demirel, \"Öncelikle bizleri buraya davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Ufak da olsa minik kardeşlerimize moral verebildiysek, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Onların mutluluğu her şeyden önemli\" diye konuştu. 
Mathieu Valbuena da, \"Çocukları ziyaret ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Onların yanında olduğumuzu kendilerine hissettirmemiz gerekiyor. Zaman zaman onlarla beraber olmalıyız. Bu fırsatı yakalayıp çocuklarla bir araya geldiğimiz için çok mutluyum\" dedi.

 

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