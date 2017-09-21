Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza: "Umuyorum derbiden galibiyetle ayrılırız"

\"Taraftarımızı Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyetle mutlu etmek istiyoruz\"

\"Taraftarlarımızın verdiği destekten dolayı çok mutluyuz. Umuyorum aynı şekilde devam eder\"

\"Neto\'yu, Giuliano aracılığıyla tanıdım\"

Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza, Beşiktaş ile oynayacakları derbi maçla ilgili olarak, \"İstediğimiz pozisyonları bulursak ve herkes üzerine düşeni yaparsa iyi olacaktır. Umuyorum galibiyetle ayrılırız. Kendi sahamızda olduğumuzda unutmamalıyız\" dedi.

Fenerbahçe Televizyonu\'na konuşan Josef de Souza\'nın açıklamaları şöyle;

\"Beşiktaş\'ın kaliteli bir ekip olduğunu biliyoruz ve hemen hemen 3 yıldır aynı kadroyla oynuyorlar. Onların aksine biz yeni inşa edilen bir takımız. Şu anda çok kaliteli bir ekibe sahibiz. İstediğimiz pozisyonları bulursak ve herkes üzerine düşeni yaparsa iyi olacaktır. Bu kadronun ilk derbi maçı olacak. Mutluluğu fazlasıyla hak eden taraftarlarımıza umuyorum ki bunu yaşatırız.\"

\"Soldado, Isla, Giuliano ve Neto\'ya derbilerdeki atmosferi anlattım. Onlara başka hiçbir yerde ve hiçbir zaman göremeyeceklere bir atmosfer olacağını söyledim. Buradaki taraftarların oluşturacağı hava bambaşka bir hava oluşturacak. Umuyorum galibiyetle ayrılırız. Kendi sahamızda olduğumuzda unutmamalıyız. Özgüven adına önemli olacaktır. Hem futbolcular olarak bizler hem de taraftarlarımız güzel bir akşam yaşar.\"

\"Ben buraya geldiğimde Diego bana yardımcı olmuştu. Ben de yeni gelen arkadaşlara yardımcı oluyorum. Onlara maçların ve derbilerin öneminden bahsediyorum. Dil açısından kolaylık yaşıyoruz. Kameni, Soldado, Isla, Giuliano ve Neto ile ortak bir dil konuşmamızdan dolayı Fenerbahçe\'den ve Fenerbahçe\'nin yüklediği sorumluluklardan bahsediyorum. Bu formanın üzerimizde yarattığı baskıdan, sorumluluktan bahsediyorum. Onlara giydiğimiz formanın verdiği sorumluluğunun farkında olmaları gerektiğini anlatıyorum.\"

\"Giuliano ile buraya gelmeden önce konuştuk. Her futbolcu bunu yapar. Ben de burayla ilgili her şeyi anlattım. Burası büyük bir kulüp ve bunu anlattım. Türkiye\'nin en büyük kulübüne geleceğini söyledim ve bu bir gerçektir.\"

\"Neto\'yu, Giuliano aracılığıyla tanıdım. Giuliano, böyle bir oyuncudan bahsetti. Kısa zamanda bile üst seviyede olduğunu gördüm. Bir stoper için çok önemli özelliklere sahip. Kesinlikle bu takıma katkısı olacaktır. Fenerbahçe\'nin değerli oyuncuları arasında yer alacaktır.\"

\"Benim saha içindeki gayretim, mücadelem aynıdır. Ben şuna inanıyorum; antrenmanda iyi çalışırsanız maçta da aynı düzeydesinizdir. Maç içinde bazen yapamadıklarınız olur ve bu normaldir. Ama Josef de Souza\'da \"Gayret\" hiçbir zaman eksik olmaz. Bu her zaman böyledir. Burada olduğum süre boyunca Fenerbahçe\'ye katkı vermeye çalışacağım.\"

\"Bu sezon Aykut Kocaman ile bir değişim söz konusu. Stoperlerin işini kolaylaştırma adına gerideyim. Geçtiğimiz yıl daha ön taraftaydım, bu şekilde görev yapıyordum ama bu sene biraz daha gerideyiz. Ben hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Sezon boyunca takım olarak daha fazla kendimizi geliştiririz ve iyi sonuçlara imza atarız.\"

\"Son karşılaşma bizim için çok önemliydi. Medipol Başakşehir maçında son dakikada yenen gol bizleri çok ama çok üzmüştü. Alanyaspor deplasmanında 4-1\'lik skorla ayrılmak çok önemliydi. Derbi karşılaşması öncesinde özgüven anlamında kıymetliydi. Bu galibiyet birbirimize olan güven duygusunu ortaya çıkardı.\"

\"Taraftarlarımızın verdiği destekten dolayı çok mutluyuz. Umuyorum aynı şekilde devam eder. Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında bizlere verdikleri destekle maça ortak olduk. Taraftarımızın vereceği destek bizi motive ediyor. Önümüzde bir derbi maçı var ve ilk golü bizim atmamız çok önemli. Bu şekilde maçı domine eden taraf biz oluruz.\"

\"Türkiye Ligi, her yıl seviyesini daha yukarıya taşıyan bir lig. Kalite her geçen sezon artıyor. Trabzonspor, Başakşehir, Antalyaspor yaptığı transferlerle seviyelerini yukarılara çekti. Önümüzdeki maçlarda konsantrasyonumuzu yukarılarda tutarsak izler daha iyi olacaktır. Önümüzde uzun bir periyot var ve bu periyottaki motivasyon çok önemli.\"

\"Evde güzel bir ortam var. Ufak çocuğum ağabeyinin peşinde sürekli. Büyük oğlum bu yıl okula başladı. Onun büyümeye başladığını görmek bizim için çok güzel. Harika bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Ufak oğlumla evde vakit geçiriyoruz.\"

İSTANBUL / DHA (FOTOĞRAFLI)