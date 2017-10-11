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Spor

Fenerbahçeli Fernandao'ya Süper Lig'den talip

Brezilyalı forvet, bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz maça çıkamadı

11 Ekim 2017 14:42

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Brezilyalı forvetine Bursaspor talip oldu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kendi takımlarından Fenerbahçe'ye giden oyuncunun devre arası transferiyle ilgilendiklerini söyledi. 

beIN Sports'ta yer alan habere göre konuya ilişkin açıklamada bulunan Ay, Fernandao'nun daha önce de gündemlerine geldiğini ancak Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu bırakmak istemediğini aktararak, "Şu an zaten erken. Onu ancak devre arasında bir daha görüşürüz. Bursaspor'da tekrar oynamasını isterim ama şu an Fenerbahçe'nin futbolcusu. Verirler veya vermezler onların bileceği bir iş. Tekrar görüşme durumumuz olabilir" dedi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Brezilyalı forvet, 19 gole imza attı. Fernandao, bu sezon sakatlığı nedeniyle henüz sarı-lacivertli forma ile sahaya çıkamadı.

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