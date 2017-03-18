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Spor

Fenerbahçeli Fernandao'nun kolu kırıldı

Sarı lacivertli ekibin Atiker Konyaspor'la karşılaştığı mücadelede Fernandao ciddi şekilde sakatlandı

18 Mart 2017 00:10

Fenerbahçe - Konyaspor maçında Fernandao ciddi bir sakatlık yaşadı. Kaleci Serkan Kırıntılı ile çarpışan yıldız oyuncunun kolunda kırık oluştuğu ifade edildi.

Maçın 34. dakikasında Van der Wiel’in açtığı ortada Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı ile Fernandao çarpıştı. Brezilyalı santrfor bu çarpışmadan sonra acılar içinde yerde kaldı.

Yerde feryat figan bağıran Brezilyalı futbolcunun kolundan ciddi bir sakatlık yaşadığı gözlemlendi. Fernandao ambulans ile hastaneye götürüldü. Fernandao’nun sol kol dirsek bölümünde kırık olduğu ifade edildi. Apar topar hastaneye götürülen Sambacı’nın yerine Robin van Persie oyuna dahil edildi.

 

 

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