-FENERBAHÇELİ FANATİKLERN YARGILANMASINA BAŞLANDI İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 16 Mayıs 2010'da oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından çıkan olaylarda yer aldıkları gerekçesiyle 15 sanık hakkında açılan açılan davanın görülmesine başlandı. Kadıköy 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada 15 tutuksuz sanık hazır bulundu. Mahkemede sanıklar Muammer Aydın, Emir Hulusi Yolaç, Nihat Demir, Alper Yenigün, Taner Karabağ, Doğan Yazgan, Hüseyin Doğan, Ferdi Aygüneş, Abuzer Çetinkaya, Emre Karacalı, Şahin Karakoyun, Erdem Akın, Efe Akman, Burak Mısırlı ve Ahmet Ersin Atakay'ın kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ifadeleri alındı. Alper Yenigün ifadesinde, maçın sonlarına doğru statta Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu anonsu yapıldığını ve bu sırada sevinç yaşarken, ikinci bir anonsla Bursaspor'un şampiyon olduğunun belirtildiğini kaydederek, ikinci anonsun ardından yaşadığı şokla önündeki koltuğu kırıp fırlattığını söyledi. Hüseyin Doğan ise ikinci anonsla şampiyon olmadıklarını anlayınca şoka girdiğini ve birkaç koltuk kırdığını belirterek, pişman olduğunu dile getirdi. Ferdi Aygüneş de ifadesinde, şampiyonluğu kaçırdıklarını öğrenince kendini kaybettiğini, adeta cinnet geçirdiğini ve koltukları kırıp, ateşe attığını belirterek, ''Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Şampiyonluk gidince travma yaşadım'' dedi. Abuzer Çetinkaya da, duyduğu üzüntüden ve yaşadığı şoktan dolayı 1-2 koltuk kırdığını, ancak stattaki yangınla ilgisinin olmadığını söyledi. Şahin Karakoyun ise ilk anonsun ardından sevinç gösterisinde bulunmak için sahaya indiğini ve bu sırada ikinci anonsun geldiğini kaydederek, bu sırada tribünlerden sahaya koltukların atıldığını, kendisinin koltuk kırmadığının ancak sinirle reklam panolarını tekmelediğini dile getirdi. Efe Akman da sevinç gösterisi için sahaya inenlerden biri olduğunu ve panoları tekmelediğini ifade etti. Diğer sanıklar ifadelerinde koltuk kırmadıklarını ve statta çıkan yangınla ilgilerinin olmadığını dile getirdiler. Bu arada tüm sanıklar yaşanan olaylardan dolayı pişman olduklarını ifade ettiler. İfadelerin ardından Mahkeme Hakimi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü avukatının davaya dahil edilme konusundaki dilekçenin kabul edildiğini, ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübünden olaylardan kaynaklanan zararın karşılanıp karşılanmadığı ve miktarı ile statta hasar gördüğü belirtilen koltuk, reklam panosu ve diğer eşyaya ilişkin mülkiyetin kime ait olduğunun bildirilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme Hakimi, ayrıca mağdur polis memurları Hüseyin Bozkurt, Tevfik Kutlucan, Ömer Vural ve Selçuk Kalın'ın da bir sonraki duruşmada hazır olmaları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme, ertelendi. Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 sanığın, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 16 Mayıs 2010'da oynanan maç sırasında, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda çıkardıkları olaylar nedeniyle ''yakarak mala zarar verme'' ve ''görevi yaptırmamak için direnme'' suçlarından, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.