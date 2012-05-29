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Spor

Belözoğlu Atletico Madrid'le 2 yıllık anlaşma imzaladı

Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu, Arda Turan ile takım arkadaşı olacak

29 Mayıs 2012 17:21

Emre Belözoğlu, İspanya'nın Atletico Madrid kulübüyle 2 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile gelecek sezon aynı takımda forma giymiş olacak.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu, Arda Turan ile takım arkadaşı olacak.

Zeytinburnu'nda futbola başlayan 32 yaşındaki futbolcu, daha sonra Galatasaray'da yıldızı parlamış ve 2000 yılındaki UEFA Kupası'nın kazanılmasının ardından İtalya'nın Inter kulübüne transfer oldu. İtalyan temsilcisinde eski Galatasaraylı futbolcu Okan Buruk ile 4 sezon forma giyen Emre, 2005 yılında İngiltere'nin Newcastle United transfer olmuştu.

2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Belözoğlu, 4 yıldır sarı-lacivertli takımda forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcu bu sezon Fenerbahçe'de rakip filelere 7 gol kaydetmişti.

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