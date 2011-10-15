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Yaşam

Fenerbahçeli Dia trafik kazası geçirdi

Fenerbahçeli Issiar Dia, Acarkent'teki evinden çıktıktan sonra Kavacık'ta trafik kazası geçirdi.

15 Ekim 2011 03:00

Ahmet Küçük - Begüm Atakan - T24


Fenerbahçeli Issiar Dia, Acarkent'teki evinden çıktıktan sonra Kavacık'ta trafik kazası geçirdi.




Fenerbahçe'nin başarılı ortasaha oyuncusu Issiar Dia, 34 AD 9749 plakalı Audi marka aracıyla Kavacık'ta trafik kazası geçirdi.


Aracıyla Murat 131 marka duran arabaya arkadan çarpan Dia'da yara almadı.


İstanbul Acarkent'teki evinden çıktıktan sonra Kavacık'a giden futbolcu, yağışlı havadan dolayı kaygan zeminde aracın hakimiyetini kaybederek park halindeki araca arkadan çarptı.


Aracı ehliyetsiz kullanan Dia, ehliyeti almak için evine döndü. Araç da polis ekipleri tarafından Yediemin'e çekidi.

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