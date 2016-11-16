Fenerbahçeli Chahechouhe: Şampiyon olup taraftarlarımızla namaza gideceğiz

Fenerbahçeli Aatif Chahechouhe, "Şampiyon olursanız taraftarla sabah namazına gider misiniz?" sorusunu, "İnşallah, neden olmasın böyle bir şey. Eğer şampiyonluğa ulaşırsak bize yol gösteren Allah'a şükretmek için taraftarlarımızla namaza gidebiliriz" diye yanıtladı.

Can Bartu tesislerinde konuşan Chahechouhe, hafta sonu karşılaşacakları Galatasaray'dan daha iyi bir durumda olduklarını vurgulayarak, "Galatasaray'dan daha iyi bir takımız. Daha iyi olduğumuzu son birkaç haftada gösteriyoruz. İnşallah bunu ispatlamak da hafta sonu bize düşecek" dedi.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ve iç sahada çok puan kaybı yaşadıklarını anlatan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, "Daha sonra takımımız iyi bir reaksiyon vermeyi başardı. 7 maçtır kaybetmiyoruz. Sezon başında oynayamıyordum daha sonradan forma giymeye başladım. Takımımın galibiyetlerine katkı sağlamaya çalışıyorum. Bunu yaptığımda mutlu oluyorum. Galatasaray'la sahamızda çok önemli bir maça çıkacağız. Galatasaray derbisi bizim için sezonu belirleyecek bir maç olacak" ifadesini kullandı.

"Gerçek Fenerbahçeli olmak için her şeyi yapacağım"

Chahechouhe, son haftalardaki formunu Galatasaray karşısında da gösterip derbide gol sevinci yaşamak istediğini belirtti. Fenerbahçe taraftarı için bu maçın önemini bildiğini dile getiren Faslı futbolcu, "Büyük bir derbi karşılaşması olacak. Gerçek Fenerbahçeli olmanın yolu Galatasaray'a gol atmaksa bunun için her şeyi yapacağım" diye konuştu.



Galatasaray'ın 17 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemediğini hatırlatan Chahechouhe, "İnşallah bunu devam ettireceğiz. Kaptan Volkan Demirel bu maç için üzerine düşeni yapıyor. Böyle bir maçın parçası olabilmenin ne kadar büyük bir şans olduğunu fark etmemiz lazım. Bunu düşünerek oynamamız gerekiyor. Hepimiz konsantre olmalıyız, bir kaptan gibi birbirimizi motive edip her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Derbide hepimiz bu anlamda sahada kaptan olacağız." yorumunu yaptı.

"Şampiyonluk rakimiz Beşiktaş"

Aatif Chahechouhe, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinin Beşiktaş olduğunu, şu an lig lideri Medipol Başakşehir'in ise düşüşe geçeceğini savundu. İlk 10 hafta sonunda liderlik koltuğunda namağlup şekilde oturan Medipol Başakşehir'in iyi bir takım olduğunu ancak ilerleyen haftalarda yarışta geriye düşeceğini öne süren Chahechouhe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Medipol Başakşehir sezona iyi bir başlangıç yaptı ama sezon uzun. Medipol Başakşehir'in sonuna kadar gidebileceğini düşünmüyorum, bence düşüşe geçecekler. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimiz Beşiktaş olacaktır. Geçtiğimiz sezon da şampiyonoldular. Bizim de şampiyonluk yolunda iyi bir şansımız olduğunu düşünüyorum. İyi bir takımız, yolumuz uzun. Hiçbir şeyin sonuna gelmedik, uzun bir sezon bizi bekliyor."