Fenerbahçeli bayanlar farklı başladı



Bayanlar Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe evinde Mersin BB'yi 87-61 mağlup etti.





Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi Play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 87-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Karşılıklı atışlarla dengeli başlayan mücadelenin ilk çeyreğinde Sutton-Brown, Smith, Nevriye ve Ajavon'un sayılarıyla etkili olarak üstünlüğü eline geçiren Fenerbahçe, 1. periyodu 22-12 önde tamamladı.



İkinci periyoda iyi başlayarak üst üste sayılar bulan Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında kısa süre içinde yeniden oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, 19. dakikada Smith'in basketiyle farkı 17 sayıya (44-27) taşıdı. Sarı-lacivertli ekip Nevlin'in son saniyelerde kazandırdığı sayıyla devreyi 18 sayı farkla 48-30 önde kapattı.



Maçta ikinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, 3. çeyrekte rakibi karşısında farkı 30 sayının üzerine çıkardı. Özellikle Esmeral'in sayılarıyla etkili olduğu bu periyotta, 26. dakikada Ajavon'un basketiyle 67-35 öne geçerek 32 sayı farka ulaşan sarı-lacivertliler, 3. periyodu da 71-44 önde geçti.



Son çeyrekte 36. dakikada Ajavon'un basketleriyle 33 sayılık farkı (86-53) yakalayan Fenerbahçe, karşılaşmayı 87-61 kazandı.



Play-off final serisinin ikinci maçı, 5 Mayıs Salı günü yine Caferağa Spor Salonu'nda, saat 19.30'da oynanacak. Toplamda 3 galibiyete ulaşan takım, 2008-09 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.



FENERBAHÇE: 87 - MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 61

Salon: Caferağa

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Alper Altuğ Köselerli xx

Fenerbahçe: Birsel xxx 7, Ajavon xxx 12, Smith xxx 17, Sutton-Brown xxx 13, Nevriye xxx 10, Powell xx 1, Esmeral xxx 11, Nevlin xxx 13, Nalan x, Melike x 3, Begüm x, Tuğçe x

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lindsey xx 7, Aynur xx 6, Sariye x 2, Mistie xx 6, Olympia xxx 10, Tuğba x 2, Aylin xx 9, Allie x 2, Berrin x 2, Makbule xx 12, Merve x 3, Bircan x

1. Periyot: 22-12

Devre: 48-30 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 71-44



