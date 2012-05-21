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Spor

Fenerbahçeli 48 taraftara maç yasağı

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle gözaltına alınan 48 kişi 1 yıl boyunca statlara giremeyecek

21 Mayıs 2012 20:51

Şampiyonu belirleyen Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından çıkan olaylara ilişkin soruşturmayı yürüten Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi. Mahkeme gözalıtna alınan 48 kişinin 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca ''spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasını'' kararlaştırdı.

Ceza nedeniyle taraftarlar 1 yıl boyunca statta maç izleyemeyecekler.
 
Derbi sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınarak 15 Mayıs'ta Kadıköy Adliyesi'ne sevk edilen 48 kişiden Tunahan İlhan tutuklanırken, 47 kişi de mahkemece serbest bırakılmıştı.
 
Maçta çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye de 6 maç seyircisiz oynama cezası verilmişti. Fenerbahçe Tahkim'e gitmeye hazırlanıyor.
 

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