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FENERBAHÇELİ "RAMBO" ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2010 14:55

-FENERBAHÇELİ "RAMBO" ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Kadıköy'de bir polis memurunun silahını çalarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan, Fenerbahçe'nin ''Rambo'' lakaplı taraftarı O.G, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak Kadıköy Adliyesine sevk edilen O.G, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı istemediğini ifade ederek, ''Aziz Yıldırım'ın istifa etmesi için yaptım. Yakalanmasaydım Aziz Yıldırım'ı vuracaktım. Akşam maçı inşallah Fener alır'' dedi. O.G, AK Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı önünde nöbet bekleyen polis memurunun MP5 marka silahını çalarak kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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