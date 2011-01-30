-FENERBAHÇE'DEN ZİRVEYE YAKIN TAKİP İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında zirveye yakın takibini sürdürdü. Kadıköy'de konuk ettiği lider Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler puanını 39'a yükseltirken, lider bordo-mavili ekiple olan puan farkını 4'e düşürdü. Ligin 18. haftasında deplasmanda Medical Park Antalyaspor'u 1-0 yenip, 19. hafta mücadelesinde Trabzonspor karşısında sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ligde ikinci yarı başlarken liderle olan 9 puanlık farkın 5'ini eriterek farkı 4'e indirdi. Bu maça kadar bu sezon ligde attıkları 41'er golle en çok gol atan takım durumunda bulunan iki ekipten Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 2 gol atıp kalesini gole kapatınca, gol sayısını 43'e yükseltti. -KADIKÖY'DE BÜYÜK SEVİNÇ- Trabzonspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyet Kadıköy'de büyük sevinç yaratırken, taraftarlar tribünlerde galibiyet şarkıları söyledi. Taraftarlar, Türk Telekom kale arkası tribünde ''Kocaman umutlarımızın sahibisin'' yazılı pankart açtı. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcuların büyük bölümü el ele tutuşarak kendilerini çağıran tribünlere gitti. Sarı-lacivertli futbolcular, bütün tribünleri gezerek taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı. -İÇ SAHADA KAYBETMEYEN FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'A ''DUR'' DEDİ- Bu sezon ligde iç sahada hiç maç kaybetmeyen Fenerbahçe, dış sahalarda yenilgisi bulunmayan Trabzonspor'a ilk deplasman mağlubiyetini tattırdı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de çıktıkları 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak toplamda 26 puan kazandı. Fenerbahçe maçına kadar deplasmanlarda yaptıkları 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Trabzonspor ise bu sezon 9. deplasman maçında ilk kez yenildi. -TRABZONSPOR 135 GÜN SONRA LİGDE YENİLDİ- Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle ligde 135 gün sonra yenildi. Ligde bundan önceki yenilgisini 17 Eylül 2010'da Manisaspor'a karşı sahasında 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, 135 gün sonra mağlup oldu. Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda adeta galibiyeti unuttu. 20 Mart 1993 tarihinde Kadıköy'de yapılan lig maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 18 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 jübile maçı olmak üzere toplam 20 karşılaşmadan 13'ünü yitirdi, 6'sında berabere kaldı, yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi. -KARTLAR HAVADA UÇUŞTU- İki takım arasında özellikle ikinci yarıda gergin geçen mücadelede maçın hakemi Bünyamin Gezer 3 futbolcuya kırmızı, 8 futbolcuya da sarı kart gösterdi. Fenerbahçe'de Selçuk iki sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Trabzonspor'da da Glowacki aynı şekilde iki sarı kartın ardından kırmızı kartı görerek oyun alanının dışında kaldı. Trabzonspor'da ikinci yarıda oyuna dahil edilen Tayfun ise son dakikada direkt kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertli ekipte Lugano, Gökhan Gönül, Emre ve kaleci Volkan, Trabzonspor'da da Colman, Burak, Jaja ve Cale sarı kart gören isimler oldu. -NİANG 10., LUGANO 4. GOLÜNÜ ATTI- Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Mamadou Niang, Trabzonspor'a attığı golle bu sezon 10. golünü kaydetti. Bordo-mavili ekibe karşı sarı-lacivertli ekibin 2. golünü kaydeden Niang, Süper Lig'deki 10. golüne ulaştı. Trabzonspor karşısında Fenerbahçe'nin ilk golüne imzasını atan savunma oyuncusu Lugano ise bu sezon 4. golüyle buluştu. Bordo-mavili ekibe karşı sezonun ilk yarısında deplasmanda da gol atan Lugano, Kadıköy'deki mücadeleyi de boş geçmedi. Fenerbahçe'nin attığı 2 golden sonra 3. gol için tezahüratlar yapan sarı-lacivertli taraftarlar, ''Dişe diş kana kan intikam intikam'' şeklinde tempo tuttu. -GÖKHAN GÖNÜL VE SELÇUK CEZALI OLDU- Trabzonspor maçının ilk yarısında sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül cezalı duruma düştü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin ligin 20. haftasında deplasmanda Manisaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın ikinci yarısında önce 49. sonra da 65. dakikalarda sarı kart gören Selçuk, ardından gördüğü kırmızı kartla oyun alanının dışında kalırken, bu futbolcu da Manisaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü. -TRABZONSPOR'DA MECBURİ DEĞİŞİKLİK- Trabzonspor, 18. dakikada Egemen'in sakatlanmasıyla ilk yarıda savunmasında mecburi bir değişikli yaptı. Sakatlık döneminin ardından Fenerbahçe maçının 11'inde yer alan Egemen, 18. dakikada sağ alt adalesindeki sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Egemen sedye ile sahadan çıkarılırken bu futbolcunun yerine Glowacki oyuna dahil edildi.