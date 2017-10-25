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Spor

Fenerbahçe'den Yargıtay açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, şike davasıyla ilgili eksikleri tamamlayarak dosyayı temyiz için gönderdi

25 Ekim 2017 20:33

Fenerbahçe Kulübü, şike davasıyla ilgili 13. Ağır Ceza Mahkemesinin eksikleri tamamlayarak dosyayı temyiz için tekrar Yargıtay Başkanlığına gönderildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dosyayla ilgili eksiklerin tamamlandığı belirtilerek, "Yargıtay 5. Ceza Dairesinden, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması amacıyla 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen, sözde şike davası dosyamızın eksiklikleri, mahkeme tarafından tamamlanarak temyiz incelemesi için tekrar Yargıtay Başkanlığına gönderildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır." denildi.

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