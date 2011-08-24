Fenerbahçe’den yanıt: Avrupa’dan çekilmeyiz

T24 - mesinin ardından Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'ye bu yönde talepte bulunduğu öne sürüldü. Sarı-lacıvertli takım bunu reddetti.



Şike soruşturmasında mesai sürerken, iddialarda adı geçen kulüplerin Avrupa kupalarına gidip-gitmemesi konusundaki tartışmalar da hız kesmiyor.



Karar için iddianameyi bekleyeceklerin söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “Kendilerini şüpheli gören varsa Avrupa kupalarını katılmayacağını açıklayabilir” demişti.



Radikal gazetesinin haberine göre; UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçerek, soruşturmada adı geçen takımların Avrupa Kupası maçlarından men edilmesini istedi.



UEFA, bu talebin Federasyon tarafından karşılanmaması halinde kendilerinin böyle bir karar almak durumunda olduklarını da Futbol Federasyonu’na iletti.



Bu gelişme üzerine toplanan Mehmet Ali Aydınlar ve ekibi, herhangi bir men kararı almaktansa topu soruşturmada adı en çok geçen kulüp olan Fenerbahçe’ye atmayı tercih etti. Federasyon, Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçerek “UEFA, kupalardan men edilmenizi istiyor. Yönetim olarak toplanarak Avrupa kupalarına katılmayacağınıza ilişkin karar alın” talebinde bulundu.



Federasyonun bu talebini değerlendirmek için toplanan Fenerbahçe yönetimi, “Biz herhangi bir suçumuz olduğunu düşünmüyoruz. Dolayısıyla da bize atfedilen bu iddiaları kabul etmiyoruz. Bu sebeple de Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için bir engel yok” kararını aldı. Sarı-Lacivertliler, aldıkları kararı, Futbol Federasyonu’na da iletti.



Kamuoyundan gelebilecek tepkiler nedeniyle kararı Fenerbahçe yönetimine bırakan Futbol Federasyonu’nun sarı-lacivertlilerden aldığı bu yanıt sonrasında önünde iki yol kaldı.



Ya daha önce verdiği karardan dönüp, Devler Ligi kuraları çekilmeden Fenerbahçe’nin Avrupa Kupaları’na gidemeyeceğini açıklayacak ya da UEFA’nın vereceği kararı bekleyecek.