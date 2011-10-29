-Fenerbahçe'den Van'a yardım İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Van'da yaşanan depremin ardından ilk etapta kışlık Fenerium ürünlerinden oluşan yardım malzemelerini deprem bölgesine yollayan Fenerbahçe Kulübü, ikinci etap yardım malzemelerini de bölgeye gönderdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki TIR'dan oluşan yardım malzemelerinde deprem bölgesinde acil ihtiyaçlardan olan çadır, uyku tulumu, ısıtıcı, battaniye, bebek bezi, bebek maması ile kadın ve çocuk hijyen malzemelerinin yer aldığı bildirildi. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nun yanı sıra futbol takımı, basketbol ve voleybol şubeleri ile kulüp personelinin imkanları ile hazırlanan yardım malzemelerinin, deprem bölgesindeki yetkililerden gelen istekler doğrultusunda oluşturulduğu kaydedildi. TIR'ların, 31 Ekim Pazartesi günü bölgeye ulaşmasının beklendiği ifade edildi.